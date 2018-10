De voorspellingen van professor Werner de Saeger: 'Onze samenleving zal religieuzer, islamitischer en gekleurder worden'

Werner de Saeger doceert aan de universiteit van Cambridge en aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Hij is doctor in de rechten, theoloog, filosoof en haalde diploma’s aan de universiteiten van Harvard, Cambridge, Leiden en Leuven. De Saeger deed undercover onderzoek in radicale joodse én islamitische milieu’s, in binnen- en buitenland. Vorige week ging hij in het leger. Hij geeft al lang geen interviews meer, maar voor Humo maakt hij een uitzondering. ‘Onze samenleving zal religieuzer, islamitischer en gekleurder worden.’