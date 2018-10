Dwarskijker over 'Last Days' en 'Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen': Uitzicht op een ongeschonden verte

Last days

Eén – 23 oktober – 708.910 kijkers

Van meet af aan zet de dood het leven op losse schroeven. Als sfeerschepper heb ik volgens kenners mijn weerga niet. In de meer pretentieuze kroeggesprekken is er altijd wel iemand die in een vlaag van interessantie zegt dat wij, westerlingen, in tegenstelling tot pakweg de Maori niet meer kunnen omgaan met de dood. Nu, er gaat in deze fase van mijn leven geen dag voorbij of ik denk een keer of tien aan het heengaan van mijn geliefden en natuurlijk ook aan mijn eigen terugval in het niet-zijn. Qua omgang met de dood lijkt me dat ruimschoots voldoende. Ik kan niet ontkennen dat doodsgedachten mijn streven naar een lichtvoetig leven flink kunnen dwarszitten. Ik zou de dood spelenderwijs willen negeren of er anders mijn schouders voor willen ophalen, maar daar blijk ik, tot mijn teleurstelling, het talent niet voor te hebben.

Wat ik wil negeren, kijk ik liever niet in de bek, zodat kijken naar het altijd weer mooi in beeld gebrachte ‘Last Days’ me enige moeite heeft gekost. Weekhartigheid komt met de jaren, zei iemand me laatst, alvorens me snikkend om de hals te vallen.

De laatste aflevering van ‘Last Days’ – vermijdbaar Engels – greep mij duchtig aan, vast ook wel omdat ze doodgaan in Vlaanderen behelsde. Er was dus geen exotische afleiding en er viel geen fotogeniek kleurengewemel ver van mijn sterfbed te bezichtigen. Lieve Blancquaert verkende de begrafenisonderneming Pues in Herent, een familiebedrijf waar vrijwel meteen duidelijk werd dat ‘wij, westerlingen’ naar mijn smaak uitstekend kunnen omgaan met de dood, en, alweer naar mijn smaak, aangenaam beschaafd. Twee overledenenverzorgers van 20, die door de dood van een naaste voor hun beroep hadden gekozen, spraken haast ontroerend over hun – excusez le mot – arbeidsvreugde. Het meisje noemde haar werk een droom, en de jongen had het over zijn diepe voldoening als iemand hem zei: ‘Papa ligt er mooier bij dan in de kliniek.’ De jongen zou het stoffelijke overschot van een naaste niet kunnen verzorgen, maar het meisje wel: ‘Bij mij is hij of zij in goede handen,’ zou ze dan denken. Heerlijk meisje. Heerlijke jongen ook.