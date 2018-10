Jim Henson, de bedenker van ‘The Muppet Show’, kreeg tijdens zijn begrafenisplechtigheid een 15 minuten durende medley, gezongen door Miss Piggy, Kermit, Fozzie Bear en de rest van zijn pluchen geesteskinderen. Whitney Houston werd ten grave gedragen op de tonen van haar eigen ‘I Will Always Love You’, bij Prince werden er hymnes van Jehova’s getuigen gespeeld en Liz Taylor werd de kerk uitgedragen op ‘Amazing Grace’. Zsa Zsa Gabor, negen keer getrouwd, koos voor het maagdelijke ‘Ave Maria’, een klassieker, ook bij ons.

Uitvaartondernemer 1 «‘Ave Maria’ wordt nog veel gevraagd, ook door niet-gelovigen, omdat het zo mooi is. Ook populair als slotnummer van een begrafenis is ‘Fly Me to the Moon’ van Frank Sinatra, vooral bij oudere mensen, die de tijd van de crooners nog hebben meegemaakt. En ‘My Way’ natuurlijk.»

Uitvaartondernemer 2 «Andere klassiekers zijn ‘Tears in Heaven’ van Eric Clapton, Edith Piaf met ‘Non, je ne regrette rien’, ‘Hallelujah’ van Jeff Buckley, ‘We’ll Meet Again’ van Vera Lynn, ‘Over the Rainbow’...»