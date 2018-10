Uit de platenkast van Mauro: 'Mothership Connection' van Parliament

Dr. Funkenstein gaat het eindelijk rustiger aan doen. Dat klinkt als de titel van een artikel uit de Süddeutsche Zeitung over het nakende pensioen van een Wuppertalse proctoloog, maar we hebben het hier natuurlijk over de enige echte funkmeister George Clinton – die recent nog vertelde dat hij zeven jaar geleden toch maar eens gestopt was met harddrugs. Hij is nu 77. ‘Sindsdien alleen nog maar weed,’ voegde de verantwoordelijke bompa eraan toe. Menige nacht luisterde ik als tiener via een onhandig grote koptelefoon in bed naar Parliament en Funkadelic.

Wegdromend in hun afrofuturistische utopia van onder andere het album ‘Mothership Connection’. Het was mijn wellness, yoga en oorkaarsentherapie tegelijk. Of zoals Clinton, aka DJ Lollipop Man, alias the Long-Haired Sucker, het voorschrijft in ‘P. Funk (Wants to Get Funked Up)’: ‘If you got faults, defects or shortcomings, you know, like arthritis, rheumatism or migraines, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio, let the vibes flow through.’

Topdokters als Bootsy Collins op de bas, Maceo Parker en Fred Wesley op de blazers, recht uit het orkest van James Brown, doen de rest. Let wel: oude funkplaten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Wat best wel verdomd jammer is. Ook het vermelden waard is The Mothership, het zelfgemaakte ruimteschip waarmee Dr. Funkenstein tijdens liveshows zijn entree maakte. Het ding ziet eruit als een gigantische origami-ufo uit aluminiumfolie. Panamarenko na een forse trek van de crackpijp. Maar het brengt je wel degelijk naar een andere wereld.