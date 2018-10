'Eigenlijk is bijna doodgaan een aanrader. Het heeft mij nederig gemaakt. Ik weet nu wat mede dogen en kwetsbaarheid zijn'

Stefaan Lauwers: ‘Ik heb beter leren luisteren’

Jaarlijks krijgen in België 11.000 mensen een hartstilstand. 93 procent van hen kan het niet navertellen. Stefaan Lauwers (57), CEO bij Partena, gelukkig wel. Voor hij begint – de zwarte gaten worden ingevuld door zijn vrouw Joëlle – zet hij een glas water klaar.

Stefaan Lauwers «Door de medicatie die ik nu moet slikken, heb ik voortdurend een droge mond. Mijn tandarts wees me op die bijwerking. Cardiologen – fantastische mensen, overigens – zijn daar niet mee bezig: voor hen ben je alleen dat hart. Zolang dat klopt, zijn ze tevreden.

'Niks werkt beter om aandacht te krijgen dan te zeggen dat je een keer bent doodgevallen' Stefaan Lauwers

»Ik had nooit gedacht dat mijn hart het zou begeven. Ik zat in wat dokters ‘de groene zone’ noemen. Omdat ik in een marathonclub zat – ik liep al vijftien jaar lang twee marathons per jaar – liet ik geregeld een medische check-up doen. De resultaten van mijn fietstest waren altijd prima. Voor mijn huisarts was ik perfect gezond.»

HUMO Zo voelde je je ook?

Lauwers «Absoluut. Ik heb altijd nogal bourgondisch geleefd, geef ik toe. Je hebt marathonlopers die geen druppel alcohol drinken, maar zo was ik niet. Ik had een druk leven met veel stress. Daarom was ik bij de marathonclub gegaan: ik liep om mijn levensstijl te compenseren.

»Mijn laatste marathon liep ik 10 maanden eerder, in Valencia. Omdat ik tijdens de voorbereidingen last kreeg van ontstekingen, waarvoor ik dan telkens ontstekingsremmers nam, had ik besloten het kalmer aan te doen. Ik liep alleen nog recreatief.»

Joëlle Orlans «De week voor het gebeurde, had hij het opeens over een druk op zijn borst. Daarvoor zou hij naar de cardioloog gaan, zei hij. Maar zover is het niet gekomen: op 5 augustus kwam hij rond vier uur thuis en zei hij dat hij zou gaan lopen.»

Lauwers «We waren net terug van vakantie en op het werk was het nog kalm. Ik dacht: ‘Ik stop wat vroeger en loop nog een toertje.’ Geen al te grote inspanning, gewoon genieten van het mooie weer.»

Orlans «Voor hij vertrok, vroeg ik nog hoe laat hij thuis zou zijn. Normaal vraag ik dat nooit. Ergens moet ik een voorgevoel hebben gehad.»

Lauwers «Ik ben in elkaar gezakt in de Dulle Grietstraat. Vreemd, want dat ligt niet op mijn vaste route. De man die me heeft gered, zei dat hij me naar mijn maag zag grijpen en voorover vallen. Hij wist meteen wat er aan de hand was. Toen hij mijn pols nam – hij doet aan gevechtssport en had een EHBO-training gevolgd – schrok hij zich een ongeluk: niets. Hij is meteen gestart met de reanimatie, terwijl een voorbijganger de ambulance belde. Die was vlakbij, na vier minuten konden de ambulanciers en de MUG het van hem overnemen.»