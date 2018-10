Peter Ettedgui: 'Alexander McQueen was altijd een rebel'

‘Zelden oversteeg een designer de modewereld zoals Alexander McQueen,’ vinden regisseurs Ian Bonhôte en Peter Ettedgui. Met hun documentairefilm ‘McQueen’ werpen ze een blik in de ziel van de geniale modeontwerper die in 2010 zelfmoord pleegde.

HUMO Jullie brengen het verhaal aan de hand van zijn vijf bekendste shows, maar toch ervoer ik ‘McQueen’ niet als een modedocumentaire maar als een portret van de mens Alexander McQueen.

Ian Bonhôte «‘Als je me wilt kennen, kijk dan naar mijn werk,’ zei hij ooit.»

Peter Ettedgui «McQueen behoort tot een rijke traditie van Britse genieën: excentriekelingen met een uitgesproken visie en een magische touch. Hij verdient meer dan een film waarin modecritici praten over zijn silhouetten.»

HUMO In de film zegt iemand: ‘De duisternis heeft een genie gecreëerd.’ Klopt dat?

Ettedgui «Net als zijn vijftien jaar oudere zus werd hij mishandeld door zijn schoonbroer. En hij moest in een arbeidersomgeving uit de kast komen, niet eenvoudig. McQueen praatte zelden over z’n problemen, maar kon ze wel uiten in zijn werk. Uniek, want mode draait gewoonlijk rond schoonheid en eeuwige jeugd.»

HUMO Is hij ten onder gegaan aan de druk van de creatieve industrie?

Bonhôte «Als je denkt aan Avicii of chef Anthony Bourdain die dit jaar zelfmoord hebben gepleegd, kun je wel zeggen dat creativiteit en industrie niet altijd samengaan. Deadlines en prestaties zijn vaak het enige wat telt. Maar uiteindelijk heeft iedereen een eigen keuze, ook hij.»

Ettedgui «In 2009 wilde hij een masteropleiding gaan volgen. Hij mocht er van zijn bazen even tussenuit. Uiteindelijk heeft hij gekozen om tóch te blijven werken. Hoeveel druk de industrie ook op hem legde, hij legde altijd nog méér druk op zichzelf.»

HUMO Wat is jullie favoriete werk?

Bonhôte «Zijn hologram van Kate Moss uit 2006. Moss kreeg toen de volle laag voor haar cocaïnegebruik, maar McQueen bleef haar steunen. Hij transformeerde haar van een duivel tot een engel in zijn prachtige hologram. Gedurfd en ontzettend ontroerend.»

Ettedgui «Hij werkte voor de grootste merken, maar was altijd een rebel. De man zelf is minstens even inspirerend als zijn wondermooie werken.»

‘McQueen’ is vanaf 7 november te zien in de bioscoop.