Exorcisme voor beginners: 'De duivel uitdrijven kan ook met Dafalgan'

Een duiveluitdrijving, was dat geen bijgelovige praktijk uit de achterlijkste uithoek van de middeleeuwen? Helemaal niet, de discipline is springlevend. De katholieke kerk is er discreet over, maar in België zijn er naar schatting elk jaar zo’n 300 gevallen van exorcisme. De priesters die zich ermee mogen bezighouden hebben allen een opleiding als psychiater én een speciale cursus aan het Vaticaan gevolgd. Humo kon één van hen spreken.

'De duivel uitdrijven kan ook met Dafalgan'

HUMO Waarom mogen we zo weinig weten over exorcisme?

Wim Theuns (jezuïet) «Exorcisme klinkt heel spectaculair, er zijn heel wat films over gemaakt en zo, maar we willen het onderwerp sereen behandelen. Telkens als er een geval in de pers komt, krijg je een golf van mensen die beweren dat iemand in hun omgeving óók bezeten is. Maar meestal gaat het om andere problematieken, zoals het bezit van een rotkarakter, of jointjes die iemand slecht zijn bevallen.»

HUMO Hoe zie je het verschil tussen echte bezetenheid en een ernstige psychose?

Theuns «Om zeker te zijn, moet je Satan uit zijn tent lokken. ‘Hé, duveltje van de Wibra!’ roepen wij dan in het Latijn. ‘Bang van een beetje wijwater?’ Als het slachtoffer begint te beven en te zweten, weet je dat je goed zit. Na nog een paar beledigingen begint Satan dan aan zijn show, om te tonen wat hij kan.»

HUMO Wat voor show is dat?

Theuns «De klassiekers: padden en slangen braken, ogen die achterwaarts in hun kassen rollen en soms wat bliksems uit oren, neusgaten en in extreme gevallen ook uit andere lichaamsholten. Indrukwekkend hoor, als zo’n bezetene zijn broek afsteekt en er een steekvlam uit zijn gat komt. Maar een goed opgeleide exorcist blijft daar kalm onder. En dan kiest Satan voor een andere tactiek.»

HUMO Gebruikt hij geweld?

Theuns «Nee. Hij mikt op de zwakheden van de exorcist: hij probeert hem te verleiden. Soms verandert hij in een schaal oesters en een fles Chablis, of in een dure Mercedes als de exorcist een autofreak is. Bij mij transformeert hij steeds in een prachtige naakte vrouw: een eind in de twintig, borsten als de koepel van de Sint-Pietersbasiliek en ogen als monstransen. Een moordwijf dus.»

HUMO Bent u een vrouwengek?

Theuns «Een beetje wel, uiteraard op mijn eigen kuise manier. De duivel – of beter gezegd: de duivelin – gaat dan uitnodigend op een bed liggen kronkelen, maar ik weet mij te beheersen. Ik roep luid: ‘Doe geen moeite, prachtige helse slet, ik ben net naar de hoeren geweest!’ Satan weet dan meteen dat zijn strategie niet zal lukken. Met sissende geluiden en wat special effects neemt hij weer de gedaante van zijn slachtoffer aan.»

HUMO En de duivel gelooft dat allemaal?

Theuns «Dat van die hoeren? Dat gaat ook écht zo, want een priester mag niet liegen. En dat is maar goed ook, anders ga je voor de erotische bijl. Dat leer je in de opleiding. Die dames hebben trouwens allemaal theologie gestudeerd, en het minnekozen gebeurt – voor zover daar woorden aan te pas komen – in het Latijn.»

HUMO Hoe krijg je de duivel uiteindelijk klein?

Theuns «Met een dosis goedheid, daar is de duivel allergisch voor. Ik begin met het voorlezen van de partijprogramma’s van Groen van de voorbije twintig jaar. Dan zie je de duivel vechten: die horens en de bokkenpoten komen tevoorschijn, hij wil tonen dat hij iemand is. Daarna laat ik hem ‘Taboe’ bekijken, het programma van Philippe Geubels.»

HUMO Is dat een sterk wapen?

Theuns «Zeker. De duivel moet dan af en toe lachen, maar de menslievendheid druipt van die programma’s als iets waarover een priester beter niet spreekt van iets anders waarover wij ook niet mogen reppen. Als dat niet helpt, lees ik voor uit de boeken van Dirk De Wachter, te beginnen bij het onovertroffen ‘Liefde’. Dat kan 48 uren duren, maar uiteindelijk druipt Satan af: het slachtoffer kotst dan een zwarte kever uit, die als hij geluk heeft nog net achter een plint kan verdwijnen. Maar meestal heb ik hem al voortijdig verpletterd onder mijn schoenzool.»

HUMO Zijn er nog andere methodes om de duivel uit te drijven?

Theuns «Zeker. Een uitstekend middel is Dafalgan, eventueel met een kopje muntthee erbij. Maar het is kerkrechtelijk moeilijk te verantwoorden dat je eerst langs de hoeren moet vooraleer je iemand een Dafalgannetje geeft. Daarom geniet de officiële methode onze voorkeur.»