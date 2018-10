Guy D’haeseleer weet het zeker: zonder de bemoeienis van Bart De Wever had hij zijn burgemeesterssjerp al beet, met de steun van de Ninoofse N-VA, en dan was het cordon sanitaire doorbroken. Maar enkele aangebrande Facebookposts gooiden roet in zijn chocomousse. Toch blijft Guyken optimistisch. ‘Ik heb goede hoop dat het gaat lukken. Dat zou een dijkbreuk in het politieke landschap zijn, met grote gevolgen voor volgend jaar.’