Herman Brusselmans: 'Wat slaat die hele Anna Calvi de bal totaal mis'

'Er zijn genoeg lelijke vrouwen die nooit lachen en die het ver schoppen in welke branche ook'

Anna Calvi, één of andere lesbische derderangs singer-songwriter, heeft een nieuwe plaat uit, getiteld ‘Hunter’. Je mag haar trouwens geen lesbienne noemen, maar queer, alsof het een verschil maakt welke naam je geeft aan een vrouw die een andere vrouw liefheeft, beft, op haar bek slaat, in haar hol naait met een dildo of van seksisme beschuldigt. Deze Calvi reist, zoals alle popsterretjes, de wereld rond om haar plaat te promoten, en in ieder land waar ze haar neus aan de deur steekt, geeft ze interviews.