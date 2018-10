'Ik heb mijn vader altijd moeten delen met Samson, maar dat vond ik geweldig'

HUMO Ik kom in vrede, Viktor, ook al strijdt jouw voetbalclub – Beerschot Wilrijk – tegen de mijne – KV Mechelen – voor de titel in 1B.

Viktor Verhulst (Fijntjes) «Is die titel op dit moment dan jullie grootste zorg?

»Vroeger was ik inderdaad een trouwe Beerschotsupporter. Op mijn 16de stond ik in de spionkop mee te brullen, en was ik euforisch wanneer ze wonnen en woest wanneer ze verloren. Maar ik ben m’n interesse in voetbal kwijtgeraakt. Op een bepaald moment ben ik fanatiek het wielrennen gaan volgen. Eigenlijk vind ik koers veel opwindender.»

HUMO Nochtans is wielrennen erg berekend geworden, en dus ook saaier.

Verhulst «Aanvankelijk vond ik dat ook. Maar ik heb zelf een jaar gekoerst, en zo leerde ik hoe vernuftig het allemaal in elkaar zit. Dat denkwerk, dat schaken! Wat ook meespeelt: ik heb het gehad met het theater in het voetbal. De koers heeft ondanks alles iets heroïsch. Een coureur valt, raapt zichzelf bij elkaar en rijdt vervolgens nog 100 kilometer met een gebroken schouder. Voetbal is een festival van kleine pijntjes geworden. Zie jij ze nog, de gasten die met het mes tussen de tanden spelen, de mannen met baarden?»

HUMO Hoe was je eigenlijk bij de fiets terechtgekomen?

Verhulst «Op mijn 17de deed mijn opa mij zijn ouwe koersfiets cadeau. Daardoor raakte ik bezeten door fietsen, en algauw liep die hobby uit de hand. Ik heb een jaar gekoerst bij de beloften, maar daarna begon ik te werken, en die combinatie was moeilijk. Nu rijd ik nauwelijks nog. Zo zit ik in elkaar: ik kan niet iets een beetje doen. Als ik ergens voor ga, ga ik er helemáál voor.»

HUMO Omdat je een competitiebeest bent?

Verhulst «Valt het zo hard op? (Grijnst) Ja, toch wel. Ik ben geen goeie verliezer. Maar ik kan het wel al beter verstoppen dan vroeger. Je moet – in de sport, in je werk, in je privéleven – groots zijn in het verlies, en nederig in de overwinning. Maar dat is niet altijd zo makkelijk.»

HUMO In dat hoge streven lijk je op je vader.