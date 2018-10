Die ochtend in de rechtbank (bis): 'Een Humo-interview over CD&V? Dat is dan géén 25.000 euro'

Met Humo praten is dan toch niet zo schadelijk voor je portemonnee, zo ondervindt mediaconsultant Gert Van Mol , die twee maanden geleden uit de doeken deed hoe politieke partijen – in het bijzonder CD&V – via Facebook naar de stem van de kiezer hengelen. CD&V sleepte Van Mol na het Humo-interview prompt voor de rechter omdat, zo vond de partij, ‘CD&V compleet belachelijk werd gemaakt’.

De partij van voorzitter Wouter Beke eiste een schadevergoeding van maar liefst 100.000 euro én een dwangsom van 25.000 euro voor elke keer dat de mediaconsultant nog met de pers praatte. Over die dwangsom heeft de rechter alvast een vonnis uitgesproken, waarin hij CD&V niet alleen in het ongelijk stelt, maar de partij ook nog een paar basislessen in politieke communicatie geeft. CD&V heeft de imagoschade vooral aan zichzelf te danken, vindt de rechter.

HUMO U mag weer met ons praten, meneer Van Mol.

Gert Van Mol «Ik moet in ieder geval niet bang meer zijn dat deze babbel me 25.000 euro kost. Ik was er toch niet helemaal gerust in, omdat CD&V duidelijk aan een paar touwtjes had getrokken om dit dossier zo snel mogelijk voor de rechtbank te krijgen. Maar de rechter spelt hen nu de les over hoe een politieke partij zou moeten omgaan met kritiek in de pers. Níét door naar de rechtbank te stappen en met dwangsommen iemand de mond proberen te snoeren, dus.»

HUMO De partij eist wel nog altijd 100.000 euro schadevergoeding van u voor de geleden imagoschade, onder meer door de heisa rond tienduizend Indiase likes op Facebook voor de partij.

Van Mol «Daarover zegt de rechter nu al dat de kans heel klein is dat ze die vergoeding ooit zullen krijgen. Hij zegt dat zulke dingen behoren tot – ik citeer – ‘het normale politieke spel’. De rechter zegt ook dat CD&V het nieuws over de Indiase likes wellicht zélf naar de pers heeft gelekt en dat ik alleen met de pers heb gepraat om de schade te beperken.»

HUMO Welke schade hebt u ondervonden?

Van Mol «CD&V heeft geprobeerd om me droog te leggen via haar connecties in de katholieke zuil. Daags na het Humo-artikel heeft Kerk en Leven een groot contract met mijn bureau opgezegd via een droog mailtje van hoofdredacteur Luc Van Maercke, niet toevallig een ex-medewerker van CD&V. De partij heeft ook bevriende media ingeschakeld. De krant De Tijd schreef ’s morgens dat ik ontslagen was door CD&V, terwijl ik dat zelf pas ’s avonds te horen kreeg. Dat heeft me een aantal klanten gekost.»

HUMO Voor wie hebt u gestemd op 14 oktober?

Van Mol (lacht) «Dat ga ik niet zeggen. Maar ik hoopte wel dat CD&V het goed zou doen: ik heb tenslotte 140 lessen in digitale communicatie aan hun mandatarissen gegeven.»

HUMO Bij Kris Peeters heeft het helaas niet geholpen.

Van Mol «Kris Peeters had een Facebookbudget van 50 euro per maand. Een belachelijk bedrag voor iemand die burgemeester wil worden in tijden van sociale media. Zijn concurrentie heeft ongeveer 30.000 euro per maand uitgegeven.»