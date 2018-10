Laatste loodjes: 'De kringloop der dingen'

Ergens op dat geteisterde hemellichaam, in België of all places, vond laatst de Dag van de Kringwinkel plaats. Kringwinkels zijn mij lief: ze draaien om hergebruik en hebben manusjes in dienst, miskende helden, die haaks op de wegwerpcultuur staan en doodverklaarde of anderszins afgedankte spullaria al kunstfluitend nieuw leven inblazen.

Op nieuwsbeelden zag ik de bedrijvigheid in een kringwinkel in Mechelen, een stad die zich vaker als het proefstation van een betere wereld voordoet. Vrouwen van een zekere leeftijd, onder wie onmiskenbare moslima’s, verwerkten er een deel van de tenten die patjepeeërs uit de vier windstreken elk jaar achterlaten na Tomorrowland: 75 ton afvalmateriaal. In de beginselverklaring van dat festival staat: ‘We zijn verantwoordelijk voor de generatie van morgen en respecteren elkaar en Moeder Natuur.’ Is het lekker housen op blablabla?

Die vrouwen in de kringwinkel in Mechelen maakten van dat vergooide tentzeil boodschappentassen, regencapes en schortjes voor kliederende kinderen. Doende met naaimachines boden ze een vredige aanblik. In vroeger dagen hadden genreschilders vast iets in dit tafereel gezien. ‘Het komt toch nog goed,’ dacht ik zelfs, terwijl ik nooit last van optimisme heb.