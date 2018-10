'Het voelde geweldig om Harvey Weinstein te offeren voor onze dochters'

Toen Liane Moriarty de slotaflevering van ‘Big Little Lies’ bekeek, die producenten Nicole Kidman en Reese Witherspoon haar toegestuurd hadden, werd ze overvallen door totale verbijstering. Ze hadden het einde veranderd. Kidman, Witherspoon en scenarist David E. Kelley hadden het verhaal te vroeg afgebroken, waardoor de gerechtigheid – door de dood van gewelddadige echtgenoot Perry (rol van Alexander Skarsgård) – en het einde aan de spanningen tussen de vijf vrouwelijke hoofdpersonages ontbraken. De schrijfster belde meteen met Kidman en Witherspoon. Na een paar verwarrende gesprekken bleek dat er helemaal niet gerommeld werd aan het einde, maar dat Moriarty’s iPad het had laten afweten. Dat ze de producenten van ‘Big Little Lies’ niet in blinde woede opbelde, typeert Moriarty, één van ’s werelds succesvolste auteurs én Hollywoods nieuwe lieveling, nu verhalen over complexe vrouwen daar zo in trek zijn.

Liane Moriarty «Ik dacht: ‘Mijn hemel, wat hebben ze gedaan!?’ Ik probeerde beleefd te blijven, en zei: ‘Het eindigt wat... abrupt. Niet?’ (lacht luid) Toen duidelijk werd dat ik de laatste tien minuten gewoon niet gezien had, was ik enorm opgelucht, want ik vond dat ze het tot dan toe geweldig gedaan hadden.»

We spreken de auteur in een zonnige fotostudio in Chippendale, de nieuwe hippe wijk van Moriarty’s geboortestad Sydney. Haar boeken hebben haar rijk gemaakt, en voor de fotoshoot schudt ze een parelketting en een stel blinkende oorbellen uit een duur etui, maar het is onwaarschijnlijk dat ze haar royalty’s aan snuisterijen zal spenderen. Ze voelt zich nog altijd onzeker over bling dragen overdag.

– Zowel in uw nieuwe roman ‘Negen volmaakte vreemden’ als in ‘Big Little Lies’ laat u vrouwen zich helemaal overgeven aan gewelddadige fantasieën. Schrijft u bewust over de woede van vrouwen?

Moriarty «Nadat ik iets geschreven heb, denk ik vaak: ‘Ik wou dat ik dat niet geschreven had.’ Als ik schrijf, focus ik me op het verhaal, maar eens ik ermee klaar ben, voel ik vaak een gekke soort van schaamte.»