Arnon Grunberg: 'Beste Mohammed bin Salman, wees gerust, uw gruwelijke daden zijn al bijna vergeten en vergeven'

'Je eigen daden weerzinwekkend noemen zou van berouw kunnen getuigen, maar dan moet je wel eerst toegeven dat het je eigen daden zijn'

Beste Mohammed bin Salman,

De details over de moord op de journalist en voormalige vriend van het Saudische koningshuis, Jamal Khashoggi, zijn de wereld rondgegaan. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat men her en der heeft genoten van het griezelen. De horror blijft aantrekkelijk, zolang je er zelf niet door wordt getroffen.

Volgens de details die Turkije langzaam heeft laten uitlekken, alsof de moord op de journalist voor hen niet meer was dan een roman in afleveringen, hebben de moordenaars zelf ook genoten. Ze hebben althans een muziekje opgezet bij het werk. Alleen de Saudische consul informeerde beleefd of zo’n slachtpartij echt op het consulaat moest plaatsvinden. Hij kreeg te horen dat hij beter zijn mond kon houden als hij nog wilde leven na zijn terugkeer in Saudi-Arabië. Inmiddels is hij teruggekeerd en of hij nog leeft, weten we niet, maar we vermoeden van wel. Hij heeft immers zijn mond gehouden.

NRC Handelsblad schreef dat het Westen medeschuldig was aan de moord op Khashoggi door jarenlang een oogje te hebben dichtgeknepen als het over mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië ging. Mensenrechten zijn hoe dan ook niet meer populair. We, het Westen, moest het beleren maar laten. Of beter gezegd, alleen in Europa woonachtige moslims en vluchtelingen die Europa dreigen te bereiken mogen beleerd worden. Voor de rest van de wereld wordt de meest cynische variant van realpolitik omarmd: wat goed is voor ons, is goed. En dode kinderen en burgers in Jemen zijn net zo oninteressant als dode burgers in Afghanistan. Van dat laatste wil ik u overigens niet de schuld geven.