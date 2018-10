Mag de chef voetbal van Het Laatste Nieuws lunchen met een makelaar? Ja. De makelaar is een belangrijk onderdeel van de voetbalmaatschappij geworden: hem interviewen tijdens een etentje mag, móét misschien. Met Mogi Bayat, op een door die makelaar betaalde vakantie op zijn schip in Monaco, het aanstaande seizoen doornemen? De chef voetbal heeft het voor zover bekend niet gedaan, maar mocht hij met Bayat op een boot hebben gezeten, dan was hij niet in overtreding. Boten zijn nergens verboden. Ik zou geen half weekend met Mogi Bayat door Monte Carlo willen struinen, al was het voor mijn krant, maar als Stephan Keygnaert van Het Laatste Nieuws dat wel nuttig vindt, valt er weinig op hem aan te merken.

Een journalist behoort niet de hele dag op de redactie te zitten en pas weg te gaan wanneer zijn artikel bij de drukker ligt. Een journalist moet eropuit, naar coaches en spelers, en ook naar de makelaar. De situatie wordt onzuiver wanneer je aan de berichtgeving afleest dat er sprake is van een aan partijdigheid grenzend begrip voor de makelaar of de trainer. Maar ook zonder boot of belang kan die sympathie er zijn: journalisten zijn, net als mensen zonder pen, gevoelsdieren met soms belangeloze voorkeuren.