Draait Saudi-Arabië de kraan opnieuw dicht? Hoe België de oliecrisis van 1973 overleefde

Tot 1973 kwam petroleum uit de kraan als water: de prijzen waren laag (2,5 dollar per vat) en de aanvoer leek onuitputtelijk. Maar op 6 oktober ontbrandt een conflict in het Midden-Oosten: de Jom Kipoeroorlog, waarin Egypte en Syrië de strijd aangaan met Israël. Die achttiendaagse oorlog mondt uit in moeizame vredesonderhandelingen en de Arabische landen beslissen om het oliewapen in te zetten. De productie van ruwe olie wordt met een kwart verminderd en de prijs wordt verviervoudigd. Vooral landen die pro-Israël zijn, worden geviseerd.

In de kranten is er groot sportnieuws, maar evengoed nieuws van alledag. Eddy Merckx is op doping betrapt in de Ronde van Lombardije. In de Antwerpse cinema’s draait ‘Rabbi Jacob’ van Louis de Funès en ook de film ‘Pink Floyd te Pompeï (‘een popgroep die met zijn uitgebreid instrumentarium plaatsneemt in het lege amfitheater van Pompeï’). In de Borgerhoutse Cinema Roma kunnen tickets gekocht worden voor Golden Earring (‘een denderende popgroep’). De gouden sixties zijn echter voorbij. De grote blokletters van de oliecrisis komen eraan. Op 4 november 1973 beleeft Nederland al zijn eerste autoloze zondag.

10 november. De regering stelt haar oliebesparende maatregelen voor. Vanaf middernacht geldt een algemene snelheidsbeperking van 80 km per uur op de gewone wegen en 100 km per uur op de snelwegen. Er komen ook besparingen op verwarming. In openbare gebouwen (scholen, ministeries, kantoren) mag er niet boven 20 graden gestookt worden. Ook wordt de verlichting uitgeschakeld op snelwegen, inclusief de op- en afritten, de verkeerswisselaars en de portieken van de wegwijzers. Defensie kondigt aan dat het zijn verbruik in tanks, vliegtuigen en schepen met 25 procent zal terugschroeven.

De autoloze zondagen beginnen op 18 november en gelden voor alle motorvoertuigen, dus ook moto’s en brommers vanaf 50 cc. Voertuigen die nog wél de baan op mogen, zijn ziekenwagens en voertuigen van politie, rijkswacht, brandweer, post, huisvuil en civiele bescherming. Ook de tv-zenders BRT en RTBF mogen rijden, net als dokters en begrafenisondernemers. Sommige beroepsgroepen kunnen een ‘ontheffing van het rijverbod’ aanvragen. Daaronder: ambtenaren van de Europese Gemeenschap, parlementairen, beroepsjournalisten, thuisverpleegkundigen en uitoefenaars van de eredienst. Buitenlanders kunnen aan de grens een ‘rijvignet’ krijgen, maar alleen als ze op doorreis zijn. De Belg die toch gaat zondagsrijden, riskeert zeer zware straffen: een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en geldboetes van 100 tot 1 miljoen Belgische frank (2,5 tot 25.000 euro).

12 november. Meerdere kleine en middelgrote brandstofverdelers blijken niet meer bevoorraad te worden door de petroleummaatschappijen. In lezersbrieven schrijven bejaarden dat ze in de kou zitten omdat ze geen brandstof meer kunnen krijgen voor hun mazoutkachel.

Zachte Voet

13 november. In het middelbaar onderwijs wordt verplicht om de lessen van zaterdagvoormiddag (ja, er waren zés lesdagen!) te verschuiven naar de vrije woensdagnamiddag, om in het weekend twee volle dagen brandstof te kunnen besparen. De minister van Verkeer deelt mee dat de lopende snelheidsbeperkingen al een gunstig effect hebben op de weekendongevallen: gemiddeld vallen er zeven doden, vorig weekend waren er slechts drie.