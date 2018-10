'Boeken kunnen je leven ingrijpend veranderen. Dat overkomt je niet met tv-series, zelfs niet met films'

Een writer’s block is een understatement voor de verlammende angst die Paolo Giordano (35) er jarenlang van weerhield een opvolger te schrijven voor zijn wereldwijd gevoelige snaren rakende roman over twee getraumatiseerde zielen die troost vinden bij elkaar. Pas toen hij in 2010 als embedded journalist met het Italiaanse leger naar de oorlog in Afghanistan trok, overwon hij zijn schrijfangst. Dat resulteerde in 2013 in de soldatenroman ‘Het menselijk lichaam’ en een jaar later in ‘Het zwart en het zilver’, een novelle over een huwelijkscrisis. Nog eens vier jaar later voegt de successchrijver daar met ‘De hemel verslinden’ een generatieschets aan toe over de relatie tussen Teresa, Bern, Tommaso en Nicola. Vier jongeren – allen op hun eigen wijze verschoppelingen, het blijft een Giordano-boek – die alternatieve manieren zoeken om zich in de moderne maatschappij staande te houden. Met ruim 460 pagina’s is het Giordano’s dikste boek tot nog toe.

HUMO Had u dan nog niet gehoord dat tv-series de roman vervangen hebben als verhaalvorm, en dat de literatuur op sterven na dood is?

PAOLO GIORDANO (lacht) «Jawel, maar ik ga de uitdaging aan. Je kunt als schrijver doen alsof tv niets met jou en jouw vak te maken heeft, of je kunt proberen om te gaan met die nieuwe manier van verhalen vertellen. Ik heb voor het laatste gekozen. Naast heel precieze afwegingen over de stijl moet je je opnieuw afvragen wat een roman moet zijn. Ik geloof dat die vandaag dik moet zijn. Tv-series creëren werelden waarin je lang kunt toeven, dat deden romans vroeger ook. Zo bekeken zijn die 460 pagina’s een wapen in de strijd. Een sterk wapen.