'Er dreigt pas een extreem scenario als het bitter koud wordt, er geen wind is in Duitsland en we weinig elektriciteit uit Frankrijk en Nederland kunnen invoeren'

HUMO Meneer Saegeman, met het oog op komende winter heb ik al wat houtblokken gekapt. Verstandig?

Thierry Saegeman «Ik ga ervan uit dat u die houtblokjes niet zal hoeven op te stoken. Alle betrokken partijen hebben actie ondernomen om zo’n scenario te vermijden. Wij hebben het onderhoud van onze kerncentrales versneld en extra capaciteit gezocht in binnen- en buitenland. Op alle mogelijke manieren: van zonne- en windenergie tot biomassa, aardgas- en waterkrachtcentrales. Netwerkbeheerder Elia heeft haar collega-netwerkbeheerders in het buitenland aangesproken. En ook minister van Energie Marie-Christine Marghem heeft extra capaciteit gezocht. Kortom, iedereen is doordrongen van de ernst van het dossier.

»Maar je mag niet vergeten dat we het hebben over een extreem scenario. Er dreigt pas een onevenwicht als alle omstandigheden tegenzitten. Als het bitter koud is én er weinig wind is in Duitsland én we weinig elektriciteit kunnen importeren uit Frankrijk en Nederland.»

HUMO U hebt wel een akkoord gesloten met grote bedrijven die op piekuren minder elektriciteit zullen verbruiken.

Saegeman «Wij hebben inderdaad afspraken gemaakt met grote klanten om op piekmomenten minder elektriciteit te verbruiken. In ruil daarvoor krijgen zij een vergoeding.»

HUMO Dat zal misschien niet volstaan.

Saegeman «Als het licht toch zou dreigen uit te vallen, ligt er een afschakelplan klaar dat bepaalde regio’s een tijdlang zonder stroom zet. Regio’s die niet als vitaal voor het functioneren van dit land worden beschouwd. Maar dat is de verantwoordelijkheid van Elia en de overheid.»

HUMO Aarschot is één van die regio’s die afgeschakeld zouden worden. Toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten zal daar vast niet gelukkig mee zijn.

Saegeman «Misschien moet mevrouw Rutten zich dan rechtstreeks tot de netwerkbeheerder richten: de gemeenten zijn aandeelhouder van Elia.

»Wij zijn daarentegen een privébedrijf – Electrabel produceert ongeveer de helft van alle elektriciteit in België – maar wij doen er alles aan om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Wij zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk capaciteit ter beschikking is, maar we zijn ook afhankelijk van de andere betrokkenen. Om extra dieselgeneratoren te laten draaien, hebben wij vergunningen nodig. Hopelijk levert de overheid die snel.»

HUMO U weet dat zoiets niet in een handomdraai kan. Doorgaans is het een kwestie van maanden voor je dieselgeneratoren kunt laten draaien. Zoveel tijd is er niet: de stroomtekorten dreigen in november 2018 en januari en februari 2019.

Saegeman «Als iedereen zich bewust is van de urgentie, moet het snel kunnen gaan.»

HUMO U schuift de hete aardappel door?