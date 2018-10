Stormy Daniels: 'Donald Trump keek verbaasd op toen ik hem begon te spanken. Ik ging er dus maar mee door'

'Iedereen doet alsof die affaire met Trump mijn hele leven bepaalt, maar eerlijk: het ging om twaalf uur ervan, meer niet.'

– Mevrouw Daniels, u bent één van de weinige vrouwen van wie geweten is dat ze seks hebben gehad met de huidige president, en die dat ook nog eens willen toegeven.

Stormy Daniels «Dat klopt.»

– Voelt u zichzelf bijzonder omdat u de machtigste man ter wereld op de knieën hebt gekregen, in de slaapkamer dan?

Daniels «Nu niet meer. Daarvoor is de situatie te veel een rommeltje geworden. Maar die dag zelf? Ja, best wel. Omdat ik hem ook echt onder de duim had.»

– Hoe bedoelt u?

Daniels «Ik heb de fucking bitch uitgehangen tegen hem.»

– Naar verluidt zou u Trump billenkoek gegeven hebben. Spanking, zoals dat dan heet.

Daniels «Yeah.»

– Bent u de enige vrouw die dat ooit gedaan heeft?

Daniels «Ik denk het wel, hij leek in elk geval verbaasd genoeg toen ik eraan begon. Ik bedoelde het eerst als een grap, en hij geloofde duidelijk niet dat ik het ook echt zou doen. Dus moest ik er wel mee doorgaan.»

– Hoe voelde u zich toen het verslag van wat zich daar had afgespeeld de wereld rondging?

Daniels «Het was een vrij normale dag, en ik was gewoon aan het werk in New Jersey, toen mijn telefoon plots roodgloeiend stond. Het eerste wat door me heen ging, was paniek: ‘Oh my God, wat nu?! Ze gaan me vermoorden!’ Ik had immers een contract getekend dat ik mijn mond zou houden over wat zich tussen mij en Trump had afgespeeld.»

– Had u dan geen enkele waarschuwing gekregen dat het nieuws op uitlekken stond?

Daniels «Nee. Al had ik een paar dagen voordien wel nog een telefoontje gekregen van mijn advocaat. Hij was aangesproken door iemand die de geruchten gehoord had, maar hij zei dat ik gewoon mijn mond moest houden tegen iedereen en dat hij er wel voor zou zorgen dat alles goed afliep. Ik maakte me niet al te veel zorgen en dacht er op den duur niet meer aan. Tot de boel ontplofte.

»Eerst dacht iedereen dat ik aandacht zocht, of dat ik loog. Dat mensen wisten dat ik seks had gehad met hem, kon me niets schelen, maar ik wil niet dat ze me een leugenaar noemen, of iemand die uit het bed klapt. En dat is precies wat wél gebeurde: mensen gaven mij de schuld. Wie het verhaal geloofde, veronderstelde dat ik het zelf gelekt had om de president af te persen. En al de rest vond me een dikke leugenaar die op geld uit was. ‘Omdat je pornocarrière voor geen meter meer loopt,’ klonk het. Terwijl niets minder waar was: ik was de op één na bestbetaalde regisseur in het wereldje, en de bestbetaalde vrouwelijke regisseur ooit – met de meeste awards bovendien. Ik maakte minstens één big budget-film per maand.