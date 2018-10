'Ik zie meer dan één clubleider met tonnen boter op het hoofd'

Couckes demarche begon alvast met een valse noot. Hij kondigde de oprichting aan van een ‘onafhankelijke commissie’ die een interne code moet opstellen voor de clubs, over de omgang met makelaars en hoe hun invloed aan banden kan worden gelegd. Melchior Wathelet, voormalig minister van Justitie die wel altijd vooral herinnerd zal worden om de manier waarop hij het onderzoek naar de Bende van Nijvel ten grave droeg, zal die commissie voorzitten. Daarin zit verder ook Wouter Lambrecht, een bedrijfsjurist met enige renommee in de inner circle van het internationale voetbal, onder meer wegens zijn werk voor de Spaanse topclub Barcelona. Het derde commissielid is Pierre François. Dat is opmerkelijk, want François is de CEO van de Pro League, de belangenvereniging van 24 professionele voetbalclubs in België, waarvan Coucke de voorzitter is – en dus allesbehalve onafhankelijk. Zijn parcours in het voetbal is bovendien niet onberispelijk.

MAKELAAR «In die commissie zitten dus drie juristen, van wie er maar één ervaring heeft met de transferpraktijk. Uitgerekend die man kocht in 2011 een vervolging voor fiscale fraude en witwassen bij transfers af bij het Luikse gerecht (François was toen algemeen directeur van Standard, red.). Hoeveel sympathie ik ook voor hem heb, hij hoort niet in die commissie! Trouwens, waarom krijgen de clubs er een zitje in? Waarom zijn de voetbalbond en de makelaars níét vertegenwoordigd? En waarom krijgen de spelers geen stem? Omdat iedereen erbij gebaat is dat de bestaande situatie in stand wordt gehouden.»