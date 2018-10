'We moeten de Belgische IS-kinderen redden, want ooit zullen ze hier terug staan'. Nabila Mazouz, oprichtster van Jihad van de Moeders

Zelf heeft Nabila Mazouz geluk gehad: haar zoon liep eind 2015 tegen de lamp in de luchthaven van Charleroi, toen hij op het punt stond naar IS-gebied in Syrië te reizen. Toch richtte ze de vzw Jihad van de Moeders op, die activiteiten organiseert voor moeders van geradicaliseerde jongeren en mannen – sommigen zijn gesneuveld, anderen zitten nog steeds in oorlogsgebied. Ze vergaderen om te volgen hoever de Belgische overheid staat in het terughalen van de IS-kinderen, ze koken en eten samen, of ze versturen pakketjes naar Syrië.

Nabila Mazouz «Vorige week heeft psycholoog Gerrit Loots van de VUB samen met Child Focus een bezoek gebracht aan de Syrische kampen van Al-Hol en Al-Roj. Daar zitten verscheidene dochters en kleinkinderen van onze moeders. We hadden vooraf met meneer Loots afgesproken dat we hem pakketjes zouden meegeven. Voor onze moeders was het van onschatbare waarde om nog eens iets te kunnen betekenen voor hun kinderen.»

HUMO Wat stuur je naar een kind dat gevangenzit in een Syrisch kamp?

Mazouz «Warme kleren, want de winter komt eraan. En chocolade, mayonaise en andalousesaus. Als je al twee jaar in de schrijnendste omstandigheden leeft, is andalousesaus meer dan welkom (lacht).»

HUMO Elke moeder die Rudi Vranckx heeft gesproken voor zijn documentaire, heeft het over de schaamte bij het vertrek van hun kind.

Mazouz «Ik heb drie weken nodig gehad om overeind te krabbelen. Toen ben ik als een gek hulp gaan zoeken voor mijn zoon. Pas als je erover praat, besef je: ‘Ik sta niet alleen.’ Andere moeders doen er veel langer over. Twee weken geleden ging ik spreken op een school in Charleroi. Ik had ook een mama uitgenodigd van wie de dochter al in 2013 naar Syrië is vertrokken, de blonde Cassandra. Al die jaren had ze, als iemand haar vroeg waar haar dochter was, geantwoord: ‘Ze is op reis.’ Nu sprak ze voor het eerst voor een klas. Dat luchtte haar erg hard op.

»Samen met de schaamte komt ook het schuldgevoel: ik heb iets verkeerd gedaan. Ik voelde me schuldig, omdat ik niet had zien aankomen dat mijn 17-jarige zoon naar Syrië wilde vertrekken. Hij zei het me nochtans vlakaf, als ik ’s avonds moe thuiskwam: ‘Mama, we moeten naar Syrië om jihad te gaan voeren.’ Ik wimpelde dat weg als kletspraat van een puber, voor mij was het een identiteitscrisis van een zoekende 16-jarige. Tot de dag dat ik een telefoontje van de politie kreeg, had ik nooit gedacht dat hij in staat zou zijn naar oorlogsgebied te reizen. Hij heeft lang een nachtlampje in zijn slaapkamer gehad, omdat hij bang was in het donker.»

HUMO Had hij een makkelijke kindertijd?

Mazouz «Op z’n 12de was hij nationaal kampioen thaiboksen, zijn kamer stond vol bekers en medailles. Maar op de middelbare school durfde hij weleens bij een vechtpartij betrokken te raken. Na een keer of drie heb ik hem gestraft: ‘Nu stop je met thaiboksen.’ Dat was voor hem een enorme tegenslag. Mijn zoon houdt van het podium, van de aandacht. Die was hij opeens kwijt. Toen is het bergaf gegaan met hem: hij werd een paar keer van school gestuurd, en via het internet kwam hij in contact met IS. Zij spiegelden hem een leven als held voor.

»Op school bracht hij de IS-groet en sprak hij over de sharia, en hij dweepte met Fouad Belkacem. Later heb ik zelfs een T-shirt gevonden met het gezicht van Belkacem erop. De school gaf hem een coach: om de twee weken moest hij een uurtje met hem praten, maar dat was geen imam of islamgeleerde, wel een sociaal assistent. Het haalde niets uit. Die man kwam me vertellen: ‘Mevrouw, uw zoon is genezen. We sluiten zijn dossier af.’