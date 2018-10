Welke vrouwen kunnen u aan het lachen brengen? We stelden de vraag aan twintig experts(*), en deze namen kwamen het vaakst terug. James, start de lachband!

1. Sien Eggers (67)

Actrice (‘In de gloria’, ‘Het eiland’, ‘Red Sonja’)

‘Een oldtimer in silly en komische rollen, en ze wordt nog steeds beter.’ (Herman Brusselmans)

2. Ruth Beeckmans (36)

Actrice, presentatrice en comédienne (‘Safety First’, ‘Wat als?’, ‘Beste kijkers’)

‘Sommige mensen, zoals goede stand-upcomedians, zijn intrinsiek grappig. Anderen, zoals bepaalde acteurs, kunnen iets wat zij niet hebben geschreven grappig brengen. Ruth Beeckmans is iemand die beide combineert.’ (Tim Van Aelst)

3. Maaike Cafmeyer (45)

Actrice (‘Bevergem’, ‘Eigen kweek’, ‘Het geslacht De Pauw’)

‘Elke zin die ze in ‘Bevergem’ zegt, zou ik als ringtone willen, zodat ik de hele dag kan lachen. Haar mimiek en timing zijn wonderlijk, zelfs in piepkleine rollen.’ (Tom Lanoye)

4. Sarah Vandeursen (35)

Zangeres en tv-maakster (Kenji Minogue, ‘De idioten’)

‘Eén van de enige mannen en vrouwen die de titel comedian echt mogen dragen. Geen geprefabriceerde flauwe mopjes, maar durf.’ (Saskia de Coster)

5. Barbara Sarafian (50)

Actrice (‘Aanrijding in Moscou’, ‘Gevoel voor tumor’)

‘Met haar heb ik al vaak moeten lachen, ook vroeger al, toen ze – wie weet dat nog? – op tekst van Erwin Mortier op StuBru in ‘De lieve lust’ stem gaf aan de helaas sindsdien vermiste Sonja Duplex.’ (Tom Lanoye)

6. Ella Leyers (30)

Actrice (‘Tegen de sterren op’, ‘Professor T.’, ‘13 geboden’)

‘Niet alleen op tv erg grappig, maar ook hilarisch op Instagram.’ (Heidi Lenaerts)

7. Siska Schoeters (36)

Radio- en tv-maakster

‘Iemand met een lekkere flow, net als Ruth Joos, die bij een fles wijn op late avonden nog beter performt.’ (Saskia de Coster)

8. Tania Van der Sanden (56)

Actrice (‘In de gloria’, ‘Het eiland’)

‘Samen met Sien Eggers de leading lady van ‘In de gloria’, een perfect sketchprogramma dat geen minuut bevat die ik niet op elk moment zou willen terugzien.’ (Lukas Lelie)

9. Tine Embrechts (43)

Actrice (‘Tegen de sterren op’, ‘Het peulengaleis’)

‘Alias Heidi van Petrik en Jehan, alias Kelly de pornoactrice, alias Gwendy Auwerckx, enzovoort. Iemand die straalt en blinkt binnen de humor. Of het nu bij ‘De kakkewieten, ‘Het peulengaleis’, ‘Anneliezen’ of ‘Tegen de sterren op’ is, haar talent spat ervan af.’ (Layla El-Dekmak)

10. Ilah (47)

Cartooniste en striptekenaar (Cordelia)

‘Ze zei ooit tegen mij: ‘Goeie humor moet een beetje pijn doen.’ Ik ben het daar wel mee eens. Hoe zij in haar cartoons de kleine kantjes en zwakheden van mensen prijsgeeft, trekt mij erg aan.’ (Fleur van Groningen)

Humo sprak met Sien Eggers, Barbara Sarafian en Maaike Cafmeyer

Sien Eggers, die de jury van ‘Dancing with the Stars’ uit het lood sloeg met haar eigenzinnige opvatting over choreografie, wordt door onze jury van kenners gekenmerkt als psychedelisch geschift. Over Barbara Sarafian was men het er na haar optreden als jurylid in ‘De slimste mens ter wereld’ over eens dat haar intergalactische verschijning alleen al tot lachen noopt. En Maaike Cafmeyer haar intonatie en mimiek zijn zo wonderlijk dat je tegen wil en dank moet lachen om wat ze zegt of doet. Kortom: hoe vanzelfsprekend het ook is dat vrouwen ook gevoel voor humor hebben, het is toch alsof de grappigsten van een andere planeet komen.

Barbara Sarafian «We hebben dus, zeg maar, iets aliënerends.»

Sien Eggers (denkt na) «Jaja. Ik kan daar, geloof ik, niks aan doen.»

Maaike Cafmeyer «Ik vind het wel een compliment. Tenminste, als het betekent dat we doen wat andere mensen ook wel zouden willen doen, maar niet zo vlug durven.»

Eggers «Mensen denken: we gaan dit of dat doen. En dan doen ze het toch niet, omdat ze braaf zijn.»

Cafmeyer «Maar ze genieten er wel van als ze niet-braafheid via ons ervaren.»

Eggers «Ik ben me er niet zo bewust van. Ik weet wel dat mijn zus soms naar mij kan kijken en zeggen: ‘Jij bent echt een rare.’ Zij herkent niet veel van mij in zichzelf, en ze lacht ook niet om mij. Ze is bezorgd en denkt: die Sien, hoe moet dat toch met haar?»

Sarafian «Ik denk dat onze eigen humor in zijn puurste vorm te vreemd is, en niet bruikbaar voor het ruimere publiek. We kunnen die alleen in kleine doses op de wereld loslaten. Of we moeten de hele cultuur heropbouwen. Daarom vullen we nog steeds zo goed mogelijk onze rollen in binnen een context met mannen, zoals in ‘Alles kan beter’ en ‘De slimste mens’, in de hoop daar toch een eigen plekje te veroveren. Dat is niet simpel, want je botst op zoveel vooroordelen en verwachtingen.»

'Mijn leven is zo dramatisch, en alles is meestal zo rampzalig. Maar ik ben altijd blij als de mensen lachen.' Sien Eggers

HUMO Over welke vooroordelen heb je het nu?