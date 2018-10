Vijftien jaar waanzin: afscheid van Steak Number Eight in beeld: 'We zullen geen kleedkamers meer afbreken, beloofd'

Op 1 en 2 november viert Steak Number Eight in de Gentse Vooruit vijftien jaar gekkigheid, karrensporen in de ziel trekkende rock-’n-roll en baldadig baltsgedrag. Daarna wordt de naam begraven, maar niet de groep.

‘Te hard de lucht in’ (Aalter, 2013)

‘Crowdsurfen kan ernstige gevolgen hebben. Afgelopen zomer op Pukkelpop werd Brent iets te hardhandig de lucht ingestoken, waardoor hij even moest kotsen. Een paar straaltjes braaksel zijn toen op mensen in het publiek beland.’

‘Vier broers’ (Calais, 2014)

‘Er zijn veel muzikanten die beweren dat vriendschap de basis is van hun band. Wij ménen het ook: na al die jaren zijn we nog altijd vier broers. Zonder elkaars lelijke kop kunnen wij niet leven.’

‘Poep lust alles’ (Manchester, 2015)

‘Een vriend van ons voelt, telkens als hij dronken is, de aandrang om allerlei voorwerpen in zijn anus te stoppen. We kregen al demonstraties met een klerenhanger en een poot van een barkruk, en hier zie je hoe hij een rectale vriendschap aangaat met een wijnfles. De fles was al leeg.’

Zonder woorden (Manchester, 2015)

‘Dit zijn wij op het moment dat we de fles in de poep van onze kameraad zien verdwijnen.’

‘Met zicht op Wembley’ (Londen, 2014)

‘De Underworld is een geweldige zaal op Camden Road in Londen. We hebben er verschillende keren gespeeld. De bazin van de boîte is een fantastische vrouw, en op een avond bood ze ons aan om in haar huis te blijven slapen. ‘Ik heb een prachtig uitzicht op het Wembleystadion,’ zei ze. Dat wilden we weleens zien. Wat bleek: ze woonde in een groezelig, stinkend kraakpand waar we op houten planken moesten slapen. Maar wél met uitzicht op Wembley, ja.’

‘Clubhuis op wielen’ (Londen, 2014)

‘In het voorprogramma van grotere bands konden we weleens mee met een nightliner, maar het overgrote deel van de tijd tourden we met kleine bestelbusjes. Onze van was altijd ons clubhuis op wielen, te mijden door wie smetvrees heeft.’

‘In de fik’ (Kortrijk, 2018)

‘De grote droom van Cis was: eens in brand gestoken worden. Op zijn verjaardag trokken we met hem naar een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in filmstunts. ‘De mooiste dag van mijn leven,’ zegt hij nog altijd. En hij heeft er werk aan overgehouden: Cis wordt door dat bedrijf nu geregeld ingezet als stuntman in films en series.’

‘Je hoort alles van elkaar’ (Nottingham, 2016)

‘Privacy bestaat niet op tournee. Je ziet en hoort alles van elkaar. Daarom was de regel bij Steak Number Eight: laat iedereen gewoon ijn wie hij is. Geen regeltjes, niet oordelen over de ander.’

‘Meer orde, meer ambitie’ (Glasgow, 2016)

‘In de Vooruit zullen we onze nieuwe naam onthullen. We hebben ook al een plaat klaar. Eigenlijk blijft alles hetzelfde, maar toch ook niet: we willen echt een stap vooruit zetten. Tournees zijn tot nu altijd verlieslatend geweest: we zouden in de toekomst graag break-even draaien. Op lange termijn moet het mogelijk zijn om met een nightliner te touren in plaats van met een busje. En in het algemeen gaan we alles wat professioneler aanpakken: meer orde en planning, meer ambitie.’

‘Varkenssteak’ (Gent, 2016)

‘Daar hoort ook bij: geen kleedkamers en backstages meer trashen. On the road zijn we, euh, best wel varkens geweest. Dat heeft een hoop fun en memorabele herinneringen opgeleverd, maar ook: mensen die boos zijn op ons. Het zal voortaan allemaal iets rustiger zijn. Dat heet volwassen worden, zeker?’

‘Brent geeft alles’ (Birmingham, 2015)

‘Er is een periode geweest waarin Brent na elk concert moest overgeven. Niet van zattigheid, nee: hij was fysiek gewoon té diep gegaan op het podium. Dan ­holde hij naar het toilet in de backstage en kwam alles eruit. Vaak vroeg het publiek nog om een bis, en moesten we het teleurstellen: ‘Normaal gezien graag, maar sorry, onze zanger is aan het kotsen.’’

‘De pop en de muts’ (Bristol, 2015)

‘Deze opblaaspop heeft ons een poosje vergezeld op tournee. Tot het haar toch iets te gortig werd.’

'Donder en bliksem' (Lauwe, 2014)

'Ha, de jacuzzi! Eén van de mooiste Steak-avonden: er brak een gigantisch onweer los, maar we bleven rustig pintjes dirnken in de jacuzzi. Er was stortregen, donder en bliksem, maar wij waren gewoon content. De perfecte metafoor om vijftien jaar Steak Number Eight samen te vatten.'