Eeuwig spits Jan Mulder: 'Anderlecht, haal 100 miljoen van de rekening en besteed die aan een verdediger, een middenvelder en een spits'

'Verbied een gewisselde voetballer alle bankzitters high fives te geven, wij zijn de teamgeest meer dan zat'

Vorige zondag moest de gevallen grootmacht naar Waasland-Beveren. De paars-witte coach Hein Vanhaezebrouck zegt dan: ‘Ze moeten naar Waasland-Beveren.’ Derde persoon meervoud. Hein krijgt ‘we’ nog altijd moeilijk over de lippen: een vorm van bescheidenheid die hem siert en tevens duidt op een zekere afstand tussen hemzelf en de club. Hein kijkt naar Anderlecht en is het niet. Wat geen nadeel hoeft te zijn: al te diepgeworteld clubsentiment brengt meestal geen oplossing. Er zijn concrete maatregelen nodig. Vanhaezebrouck kondigde ze na de 1-1 tegen Lokeren aan: ‘Te lang heb ik sommigen verdedigd. Te lang liet ik spelers staan, omdat ik hoopte alsnog een flits te krijgen. Dat is nu gedaan, ik voel dat dat niet de juiste aanpak is. Ik ga sneller wisselen.’ Hopen op Makarenko en zijn flits. Het Laatste Nieuws schreef na deze woorden: ‘Je moet natuurlijk nog kunnen ook. Als je een viertje naar de kant haalt en moet wisselen voor een drietje...’

‘Die van Lokeren liepen voor hun leven,’ verzuchtte Hein nog. (Johan Cruijff: ‘Veel lopen betekent dat je slecht hebt gespeeld.’) Doelman Didillon is het met Hein Vanhaezebrouck eens: ‘Het is altijd hetzelfde liedje. Ik zie een gebrek aan betrokkenheid. Je kunt in de kleedkamer roepen dat je er volop tegenaan wilt gaan. Maar de enige waarheid is wat er gedurende 90 minuten tussen die vier lijnen gebeurt. En dat was vandaag opnieuw ondermaats.’