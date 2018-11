'Ik ben een slapende vulkaan die op tijd en stond moet kunnen uitbarsten'

Dinsdag, halfvier, Gent. Cathérine Moerkerke (41) komt met rode wangen de studio van de fotograaf binnen. ‘Sorry, sorry,’ stamelt ze verlegen. We wachten al een uur op haar: haar eerste hoofdzonde krijgen we op een presenteerblaadje aangeboden.

TRAAGHEID

HUMO Kom je vaak te laat?

Cathérine MOERKERKE «Ja. Ik ben een slechte organisator, vooral mijn timemanagement is een ramp. Ik onderschat de duur van afspraken: een gesprek waarvan ik denk dat het een kwartier zal duren, neemt al snel een uur in beslag. Ik moet eraan werken, want het bezorgt me continu stress. Ik heb ook last van uitstelgedrag. Die topondernemers in ‘Succesrijk!’ nemen hun telefoon en lossen een probleem meteen op, ik schuif alles voor me uit: facturen die betaald moeten worden, naar de tandarts gaan, enzovoort. Daarom zijn afspraken een probleem. Tot het laatste moment denk ik: ‘Het lukt me wel.’ En dan moet ik vaststellen dat ik een uur te laat ben (lacht).»

HUMO Elektronische agenda’s kunnen je aan een afspraak herinneren, Cathérine.

MOERKERKE «Da’s veel te ingewikkeld. Ik vergeet die dan te raadplegen, of mijn iPhone is net uitgeschakeld.»

HUMO Je kunt ook een manager in dienst nemen.

MOERKERKE «Dat heb ik nooit gehad. Ik ben altijd vast in dienst geweest bij VTM. Financieel is dat niet zo interessant, ik weet het, maar ik heb nooit gedacht: ‘Ik ben nu een schermgezicht, ik heb een manager nodig die over mijn contract moet onderhandelen.’»

HUMO Je hebt twee kinderen, je werkt in de media en je hebt nog nooit over een burn-out geklaagd. Hoe kan dat?

MOERKERKE (lacht) «Ik ben een kind van de generatie X: hard werken en niet klagen. Maar ik moet toegeven dat mijn jongere collega’s het beter aanpakken. Zij vinden levenskwaliteit belangrijker dan professionele ambities. Als er een burn-out dreigt, gaan ze sneller op de rem staan. En ze durven er ook over te getuigen, zoals Eva Daeleman, bijvoorbeeld. Chapeau! Volgens mij hebben veel mensen van mijn generatie al met een burn-out rondgelopen zonder dat ze het wisten.»

HUMO Ben je er zelf ooit dicht bij geweest?