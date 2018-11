En hij huilde, denkend aan de mensen die op 22 maart 2016 rond hem lagen in de vertrekhal van de luchthaven en die het niet hebben gehaald. Het was hard, maar Sébastien Bellin (40) heeft de marathon van Brussel uitgelopen, tweeënhalf jaar na de aanslag, toen de dood hem een klapzoen gaf in Zaventem.

Sébastien Bellin, 204 centimeter lust for life, was vijftien jaar lang professioneel basketbalspeler – in België bij onder meer Charleroi, Bergen, de Antwerp Giants én de nationale ploeg. Net na de aanslag hadden de dokters hem gezegd dat hij nooit nog zou kunnen lopen, maar na twee jaar stug revalideren is hij nu manager van eersteklasser Spirou Charleroi.

Sébastien Bellin «Je kunt twee soorten sportlui onderscheiden: de atleet die graag wil winnen, en de atleet die móét winnen. De eerste is toegewijd en werkt hard, maar kan een nederlaag meteen relativeren. De tweede heeft iets manisch: hij hongert naar de overwinning. Ik ben die tweede.

»Ik was niet de meest getalenteerde basketbalspeler, dus moest ik andere manieren zoeken om waardevol te zijn voor mijn team. Ik deed het op karakter, werkkracht en onverzettelijkheid. Zo is het ook in het leven. Je hoeft niet de intelligentste te zijn, de handigste of de sterkste. Talent is van secundair belang. Het gaat om passie, om verlangen – om die honger. De marathon van Brussel lopen was zo’n overwinning die ik móést behalen.»

HUMO Je ziet het wel vaker bij wie de dood in de ogen heeft gekeken: het verlangen naar een grote, symbolische prestatie.