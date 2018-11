'Flesjes bier kapotgooien, ramen inslaan met een baseballknuppel, een passagier die naar het mes in zijn broek wijst: een gesloten stuur cabine is geen overbodige luxe'

Frederick en Steve, spoedgevallen: ‘Hij miste net mijn oog’

‘Hoe lang gaat dat hier nog duren?’ is een veelgestelde vraag aan het onthaal van de spoedgevallendienst van het UZ Gent. Af en toe zet de vraagsteller zijn ongeduld kracht bij met een verbale of fysieke uithaal. Lange wachttijden en onzekerheid over hun toestand halen soms het slechtste boven in patiënten.

HUMO De dienst spoedgevallen heeft sinds kort een nieuwe vleugel. Het meest opmerkelijke nieuwtje is een springbalie, de eerste in België, die voor meer veiligheid moet zorgen. Hoe werkt die?

FREDERICK DUSART (administratief medewerker) «Met één druk op een knop kunnen we een glazen, kogelvrije wand die in de balie is verwerkt omhoog laten springen. Tegelijkertijd gaan de twee deuren van het onthaal op slot zodat de agressieve patiënt geïsoleerd zit en de andere mensen in de wachtzaal veilig zijn.

»De wachtruimte is nu ook beter afgesloten van de balie zodat patiënten hun – soms gênante – problemen niet voor de hele zaal uit de doeken moeten doen. Dat vermijdt ongetwijfeld veel explosieve frustratie.»

STEVE D’HOKER (hoofdverpleegkundige) «Het nieuwe onthaal is veel opener. Vroeger zaten onze baliemedewerkers achter een schuifraam, en spraken ze de mensen toe via een microfoontje. Dat werkte weleens frustratie in de hand. Patiënten hadden vaak het gevoel dat ze niet goed begrepen werden.»

HUMO Heb je het veiligheidsglas al nodig gehad?