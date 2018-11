Courtney Barnett, curator van Sonic City. 'Al die vrouwen? Toeval!'

Courtney Barnett houdt niet van praatjes. ‘I like very much being here with you / But you see, all this small talk is killin’ me,’ zingt de Australische op haar recentste single, die ze – handig – ‘Small Talk’ titelde. Gelukkig willen we haar over serieuze zaken spreken: haar rol als curator van het wintermuziekfestival Sonic City, bijvoorbeeld.

Courtney Barnett «Ik voelde me erg vereerd toen ik de vraag kreeg. Het idee om een line-up samen te stellen met groepen die ik graag hoor en de ideale concertervaring te creëren... Hemels!»

HUMO Wat is jouw ideale concertervaring?

Barnett «Een balans tussen enerzijds volledig ondergedompeld worden en je alledaagse leven kunnen vergeten, en anderzijds net bepaalde gevoelens uit je dagelijkse leven kunnen verwerken. Die samensmelting leidt tot een gevoel van... (denkt even na) dankbaarheid, zeker als je dat moment kunt delen met vrienden.»

HUMO Welke bands had je in gedachten toen je de affiche opstelde?

Barnett «Ik heb gewoon een heel lange lijst gemaakt van al mijn favoriete groepen, zonder met praktische details rekening te houden (lacht). Of Joan As Police Woman een nieuwe plaat had, en of ze wel op tournee is, dat mocht de organisatie uitzoeken. Ik wist enkel dat ik naar haar opkijk en haar erbij wilde. Bij haar en vele anderen is dat gelukt, bij sommigen niet. Het leukste is dat ik veel Australische artiesten op de affiche heb gekregen. Hachiku, Laura Jean, Jen Cloher, Stella Donnelly... Het voelt alsof ik de muziekscene van Melbourne even naar Kortrijk verhuis.»

HUMO De line-up is volledig vrouwelijk. Is dat een statement, of...

Barnett (onderbreekt voorzichtig) «Dat het allemaal vrouwen zijn, is toeval. Dat is het eerlijke antwoord. Er stonden ook mannen op mijn verlanglijst maar die waren niet beschikbaar, I guess. Áls er al een statement achter zit, dan dat er heel veel getalenteerde vrouwen zijn. Het is jammer dat zo’n programmatie nog steeds als ‘speciaal’ wordt gezien. Het is gewoon een festival. De norm zit verkeerd, niet wij.»

HUMO Veel vrouwelijke artiesten gebruiken hun podium tegenwoordig wel om hun mening te uiten.

Barnett «Misschien, maar uitgesproken zijn is niet typisch vrouwelijk. Veel mensen gebruiken hun positie om hun gedachten te delen en boodschappen te verkondigen. Het klopt wel dat vrouwen tegenwoordig de luidste stem lijken te hebben. Maar wat moet ik daarop zeggen? Misschien moeten mannen gewoon wat meer opkomen voor wat zij denken (lacht).»

HUMO Jij vertelt meestal vanuit je eigen ervaringen. Doe je dat om een band met je publiek te creëren?

Barnett «Het is beangstigend om me zo open op te stellen tegenover onbekenden maar het voelt ook erg bevrijdend. Als mensen me vertellen hoe ze zich herkennen in een bepaalde lyric of een gevoel, voelt dat heel bijzonder. Ik had niet gedacht dat ik me ooit in zo’n positie zou bevinden, maar die connectie is heel krachtig en ik ben er erg trots op.»

HUMO Vorige curators zagen op Sonic City de kans om zich nog eens tussen het publiek te mengen. Zullen we jou tegen het lijf kunnen lopen in Kortrijk?

Barnett «Ik vermoed van wel. Het hangt wat af van de sfeer, maar als ik mijn werk goed gedaan heb, zou die goed moeten zitten (lacht). Ik kijk ook heel hard uit naar de Belgische artiesten (Melanie De Biasio en WWWater, red.) die me getipt zijn door de organisatie. Ik heb hen al beluisterd, maar er gaat niets boven een liveoptreden.»

HUMO Zijn er nog bands die we vooraf zeker moeten beluisteren?

Barnett «Ik kijk oprecht uit naar iedereen van de line-up maar... Joan As Police Woman, Beverly Glenn-Copeland – ‘Keyboard Fantasies’ is een prachtige plaat –, Eleanor Friedberger, SASAMI... Wat nog? Oh, DRINKS! Het zijproject van Cate Le Bon. Zij is zo’n gedreven, prachtige vrouw; ik ben absoluut fan.»

Sonic City, van 9 tot en met 11 november in Départ in Kortrijk. Info en tickets: soniccity.be