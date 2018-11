Allebei hebben ze er een dagtaak aan om de aanschuivende Vlaming gade te slaan, en waar mogelijk een hart onder de riem te steken: Hajo Beeckman (46) was in het verleden woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum en is sinds 2015 verkeersanker bij de VRT-radiozenders, Veva Daniels (31) is sinds 2016 woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer en kijkt elke dag in naam van de Vlaamse overheid naar het erger wordende kluwen.

HUMO Waarom kleurt november traditioneel zo zwart op de weg? Is dat enkel door het slechte weer?

Hajo Beeckman «Niet alleen, het volume van het pendelverkeer is ook groter: het economische leven draait weer op volle toeren, en daarbovenop komen dan nog dat natte weer en het slechte zicht. Nu de herfstvakantie voorbij is, vrees ik dat we een paar zware weken zullen krijgen.»

HUMO In de eerste helft van 2018 werd het filerecord van 2017 al verbroken: het aantal uren met meer dan 100 kilometer file lag toen al 22 procent hoger. Het gaat dus van kwaad naar erger.

Veva Daniels «Dat record zullen we elk jaar opnieuw breken, vrees ik. De structurele files van elke dag, die naar Brussel en Antwerpen bijvoorbeeld, zullen niet meer verdwijnen. Mensen hebben zich daar al bij neergelegd: als ze ’s ochtends naar Brussel moeten, rekenen ze die 20 minuten file vanzelf al bij hun reistijd. Het is vanzelfsprekend geworden dat je op bepaalde plaatsen stilstaat. De ‘normale files’ met vertragingen tot tien minuten worden al niet meer vermeld in het verkeersoverzicht op de radio.»

Beeckman «Anders krijg je alle files gewoon niet meer opgelijst in één bulletin.»

HUMO Komen er elk jaar dan zoveel auto’s bij?

Beeckman «Niet per se. De automarkt is verzadigd: wie een auto nodig heeft, heeft die meestal al. Maar net daardoor is zelfs een half procent meer verkeer al genoeg om de filedruk – filelengte maal fileduur – exponentieel te doen toenemen. Zie het als een emmer water die tot aan de rand gevuld is: als je daar ook maar één druppel bij doet, zal hij overlopen. In Brussel stijgt de filedruk elk jaar met 5 procent, maar vooral in Antwerpen loopt het compleet uit de hand: elk jaar komt daar tot 22 procent bij.»

HUMO Blijven Brussel en Antwerpen de zwarte punten bij uitstek?

Beeckman «Dat zijn de klassiekers, maar geen enkele regio is nog gevrijwaard van files. Enkele jaren geleden had je nog plaatsen zonder structurele problemen, maar nu sta je ook in West-Vlaanderen en in Limburg bijna dagelijks stil.»