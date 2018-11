Ze is na Mara en Noomi Rapace in de originele Zweedse misdaadserie al de derde actrice die in de huid kruipt van de punkachtige computerhacker en wraakengel van uitgebuite vrouwen. Als we Foy te spreken krijgen in de Berlijnse filmstudio waar ‘The Girl in the Spider’s Web’ wordt gedraaid, heeft ze haar beide handen nodig om het aantal neptattoos te tellen die op haar lichaam zijn aangebracht. Het zijn er acht, inclusief de beroemde drakentatoeage.

Claire Foy «Eigenlijk had Lisbeth negen stuks. Maar de tattoo van het zwaantje in haar nek heeft ze laten verwijderen, omdat ze anders te makkelijk herkend zou worden. De andere zitten onder haar kleding verborgen. Tattoos, een lange leren jas, een indianenkapsel... Ik begrijp wel waarom Lisbeth zich zo stoer uitdost: ze wil zo weinig mogelijk mensen toelaten in haar leven. Ze heeft er altijd alleen voor gestaan en dat bevalt haar wel.»