Koeienmest en romantiek, het blijft een verslavende combinatie. In ‘Boer zkt vrouw – De wereld rond’ stijgt de spanning ten top. Maandag zullen we weten wat de ultieme keuze is van de vijf bovenmenselijk sympathieke boeren. In afwachting van dat Grote Moment buigen we ons met een relatiedeskundige over de vraag waarom al die vrouwen per se een boer aan de haak willen slaan.