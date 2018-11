'Mijn vader hoopt vurig dat ik minister word. Ik heb nog altijd geen rijbewijs en hij is het beu me dag in dag uit rond te rijden'

KRISTOF CALVO «De coalitiegesprekken liggen hier in Oostende een weekje stil, want alle onderhandelaars zitten in het buitenland. Ik kom híér uitwaaien, dat is beter voor mijn ecologische voetafdruk. Ik heb het ontwerp van ons verkiezingsprogramma voor 2019 bij me, maar ik hoop me toch ook wat te ontspannen: daarvoor heb ik seizoen zeven van ‘Suits’ mee, en de biografie van Herman De Croo (lacht).»

HUMO Was u aan verpozing toe?

CALVO «Ja. Ik kom moeilijk tot rust, dat is één van mijn werkpunten. En ik heb nog nooit zoveel energie gestoken in een campagne als nu. Ik was niet alleen lijstduwer, maar ook campagneleider: ik zette achter de schermen de lijnen uit en moest veel praktische dingen regelen. Bovendien had ik iets te verliezen, in tegenstelling tot de vorige keer, toen ik nieuw was. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle mensen die ik na lang aandringen heb kunnen overtuigen om op de lijst te staan. Als het op een fiasco was uitgedraaid, had ik me verantwoordelijk gevoeld, en dat bezorgde me stress. Ik heb wel zeven keer op mijn knieën gezeten voor Klaas Delrue: ‘Doe. Alstublieft. Mee.’ (Lacht) Hij is gelukkig verkozen.»

HUMO Eén van de opvallende beelden van de verkiezingsavond was uw enthousiaste aankondiging van Bart Somers. Het had evengoed omgekeerd kunnen zijn.

CALVO (gedecideerd) «Néé. Men probeert ons soms uit elkaar te spelen – de ene zegt dat ik niets te zeggen heb, de andere dat Bart Somers naar mij moet luisteren – maar voor mij zegt dat beeld van zondagavond heel veel. In de politiek is het te zeldzaam dat sterke persoonlijkheden voluit samenwerken, maar in weerwil van mijn imago als tafelspringer of tribunespeler vond ik het net plezant om de campagne van Bart Somers op te zetten. Impact is mijn enige obsessie. Toen Caroline Gennez in Mechelen kwam wonen, was haar belangrijkste punt: ik wil burgemeester worden. Als ik dat ook had gedaan, hadden wij in Mechelen nooit zo veel kunnen realiseren.»

HUMO Maar Groen heeft dertien zetels en Open VLD tien, dus dicteert de electorale logica dat uw partij de burgemeester levert. Heeft u dan niet getwijfeld om de sjerp te claimen?