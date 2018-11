'De slechte lucht kost ons 17 miljard euro per jaar, waar wachten we nog op?'

Belangrijke nuance bij alle doemberichten: de laatste decennia is de uitstoot van de belangrijkste vervuilende gassen in Europa gedaald. Toch blijven stikstofoxide, fijn stof en ozon de gezondheid van de Vlaming schaden. ‘Luchtvervuiling – met wereldwijd 7 miljoen doden per jaar – is de nieuwe tabak,’ verklaarde het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie vorige week nog. Het goede nieuws is dat er met enkele relatief makkelijke maatregelen snel winst te boeken valt.

1. Alle schoolstraten autovrij

ANNE KATRIEN VERDICKT (woordvoerster van actiecomité Filter Café Filtré) «Autovrije schoolstraten zouden een evidentie moeten zijn. Ze stimuleren ouders om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen.

»Sommige hardnekkige autogebruikers zullen hun wagen dan bij de ingang van de straat parkeren en hun kinderen daar laten uitstappen, terwijl de motor blijft draaien. Zo verplaatst de vervuiling zich. Er is dus meer nodig, maar het is een begin.»