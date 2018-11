Zeven snelle maatregelen om onze luchtkwaliteit te verbeteren

Hoe gaan we dit oplossen als jonge mensen van 38 jaar reeds na 1 kilometer fietsen uitgeput zijn ? En al die grootouders die met hun diesel de kleinkindjes van en naar school rijden zes maal per dag ? En al die overbodige verplaatsingen van die bedrijfswagens, in een tijd waar vergaderingen perfect vanop afstand kunnen via de nieuwe technologie ? Het is al te laat we eindigen allemaal met een gasmasker op onze snuit !