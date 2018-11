MeToo bij tienermeisjes: de tsunami van ongewenste aanrakingen

@ Rob Waarom doen mannen een kostuum aan? Of een mooi t-shirt? Alleen maar om aandacht te krijgen van vrouwen, of vooral omdat ze het zelf mooi vinden en zich er goed in voelen? Meisjes en vrouwen kleden zich zoals ze zich kleden omdat ze dat mooi vinden, omdat ze de mode volgen, omdat ze een mindere dag hebben en zich beter voelen in hun favoriete outfit en ja, soms ook omdat aandacht krijgen fijn is. Er is echter een verschil tussen iemand die je een compliment geeft en iemand die je betast. Ik ben het zo beu om te horen "ze had zich maar niet zo uitdagend moeten kleden" , " ze zou beter moeten weten dan om alleen door die buurt te wandelen 's avonds" , " ze had maar niet zoveel moeten drinken, wat had ze nu verwacht", " ze had niet moeten glimlachen"... Wanneer gaan we stoppen met tegen meisjes/vrouwen te zeggen wat ze hebben gedaan om hun aanranding uit te lokken en jongens/mannen leren dat het NOOIT ok is om iemand aan te randen. "Boys will be boys"...fuck that!