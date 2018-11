Die ranzigheid is niet alleen een zaak van hiërarchie: ook een overwicht aan kracht, levenservaring of kennis zorgt voor macht over tieners en blijkbaar als vanzelf ook voor machtsmisbruik en seksuele intimidatie. #MeToo in jong Vlaanderen: ‘Ouders moeten ermee ophouden hun dochters goede raad te geven, ze moeten hun zonen streng toespreken.’

'Je voelt je gebruikt. Je zelfbeeld wordt slechter. Je vraagt je af: zie ik er zo makkelijk uit?'

Soms volstaat een filmpje van twee minuten om je te vergewissen van een groot probleem. Kijk op het internet naar de aflevering van ‘Gert Late Night’ van 4 september 2017. Een vrouwelijke reporter is naar Laundry Day in Antwerpen afgezakt om van jonge vrouwelijke festivalgangers te vernemen of ze inderdaad met ongewenste aanrakingen te maken krijgen. Eén week eerder heeft een meisje op een ander festival daarover namelijk haar beklag gedaan. Een tiental meisjes vertelt onverbloemd wat hen op een festivalterrein te beurt valt: ‘naar de borsten grijpen’, ‘in de billetjes knijpen’, ‘van voren grijpen’. Eén meisje zegt: ‘We dragen altijd een shortje onder een jurkje. Een rokje is zo opgetild.’ Een ander meisje: ‘Je schrikt er niet meer van als jongens zo naar je toe komen. Het is erg dat het normaal begint te worden.’