We ontmoeten Matthew Bellamy (40) in het Londense hoofdkwartier van platenmaatschappij Warner. Hij introduceert zichzelf als Matt, schudt ons de hand, bestelt zijn zesde espresso van de dag en schudt ons nogmaals de hand als we hem zeggen dat we uit België komen.

HUMO In februari zei je aan de BBC: ‘De gitaar zal niet langer ons leadinstrument zijn.’ Ik hoorde rockpuristen over de hele aardbol zich gillend de haren uittrekken toen je die uitspraak deed.

Matthew Bellamy (lacht) «Vijftien jaar geleden was je bijna verplicht om muziek te maken met een gitaar, een bas en een drumstel: dat waren immers de enige instrumenten die je voorhanden had. Nu kan alles een leadinstrument zijn, want met één druk op de knop tover je op de computer een orgel, een strijkerskwartet of een koor tevoorschijn. Je kunt in één song klassieke muziek met hiphop en rock vermengen. In ‘Thought Contagion’ hebben we voor het eerst 808-drumcomputers gebruikt, gewoonlijk de ruggengraat van trapbeats. Misschien vinden sommige mensen dat ketterij, maar ik zie alleen maar voordelen. Rockbands die rekenen op een gitaar en een drum staan met één voet in het verleden. Bovendien heb ik de gitaar nooit als ons leadinstrument beschouwd. Mijn stem is de kern van de song. Behalve gitaristen die kicken op een virtuoze solo, luisteren de meeste mensen toch naar een nummer voor de melodieën en de lyrics.»