Tussen liefde en haat: de kinderen van het kalifaat

Op 29 december 2017 kreeg grootmoeder Rachma Ayad (52) – die door Rudi Vranckx wordt gevolgd voor de beklijvende docureeks ‘Voor de zonden van de vaders’ – voor het eerst hoop dat ze haar kleinkinderen ooit in de armen zou kunnen sluiten. Haar dochter Amina had zich in 2013 aangesloten bij IS, was naar het Syrische Raqqa getrokken en had er twee kinderen gekregen. Nadat de hoofdstad van het kalifaat was gebombardeerd, hoorde Rachma maanden niets van haar dochter. Ze vreesde het ergste. Tot ze plots telefoon kreeg: ‘Mama, ik sta aan de grens van Turkije.’