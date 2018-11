Nooit meer oorlog: in het zog van Karl Vannieuwkerke en Serge Simonart

'Vluchten is begrijpelijk, maar als iederéén blijft vluchten, dan hebben de bar baren en dictators vrij spel'

Beide heren hebben gevoel voor symboliek: Serge Simonart zal de nacht na dit interview in de B&B De Klaproos doorbrengen, Karl Vannieuwkerke op zijn mooie woonboot Omnis Caro Foenum – ‘Alle vlees is gras’ – waar hij ons ook verwelkomt.

HUMO Serge, je boek is opgedragen aan je grootvader Leon Simonart. Hij heeft meegevochten in de Eerste Wereldoorlog.

SERGE SIMONART «Tot mijn verbijstering werd er in onze familie bijna nooit gesproken over mijn grootvader, en al helemaal niet tegen mij. Ik heb het dan maar zelf grondig onderzocht, en ben te weten gekomen dat hij met de Belgen meevocht tegen de Duitsers. Hij heeft eerst in Haacht een kogel in zijn buik gekregen, waarvan hij hersteld is op een Nederlandse hoeve. Daarna is hij stiekem teruggegaan naar de frontlinie, om met de Engelsen mee te vechten. Later heeft hij nog meegevochten met de 6de compagnie van het 9de linieregiment, waar hij opnieuw gewond raakte en belaagd werd met gifgas, dat hier door de Duitsers veel werd gebruikt. Uiteindelijk is die compagnie zonder munitie gevallen, waarna hij als krijgsgevangene werd weggevoerd naar Duitsland. Hij was een beursmakelaar en dacht dat het slim zou zijn om te liegen dat hij een boer was. Maar de Duitsers dachten: ‘Een sterke man, die gaan we tewerkstellen in de hoogovens.’ Daar heeft hij de rest van de oorlog onmenselijk hard werk verricht, waaraan hij bijna ten onder is gegaan.

»Na de oorlog vond één van mijn tantes het nodig om te trouwen met een Duitser. Een kaakslag, temeer omdat ze ook nog eens naar Beieren is verhuisd, terwijl ik nu weet dat mijn grootvader werd neergeschoten, vergast en gevangengenomen door Duitsers van het 13de Beierse regiment. Mijn tante heeft dus haar hele leven tussen mannen gewoond die op haar vader hadden geschoten. Ik vind dat hallucinant.»

HUMO In je boek zegt je hoofdpersonage Victor Walgraeve: ‘Iets in mij stierf toen mijn kleindochter het nodig vond om te trouwen met een Duitser. Ik heb dat huwelijk niet bijgewoond.’ Dat zit je duidelijk hoog?

SIMONART «Vergevingsgezindheid is geen natuurtalent van mij. De Duitsers zijn tot twee keer toe zonder enige aanleiding een agressieve oorlog gestart waardoor ze rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de dood van miljoenen mensen. Uiteraard zal ik daar geen Duitser voor terechtwijzen die toen nog niet geboren was, maar ik vind het onvergeeflijk dat de Duitsers van de vorige generaties dat hebben geflikt. Dat megalomane superioriteitsgevoel dat leefde onder de haute bourgeoisie en de politici, vind ik angstaanjagend.