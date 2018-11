'Het is een makkelijke manier om zonder diploma's geld te verdienen. De voetbalwereld is als een cowboystad zonder sheriff: niemand controleert wat je doet'

Weekendmiljonairs’ was net persklaar toen in België operatie ‘Schone handen’ losbarstte. In allerijl werd nog een epiloog over ‘de Belgische bom’ toegevoegd.

IWAN VAN DUREN «Veel Nederlanders denken: ach, die domme Belgen. Ze zijn ervan overtuigd dat alles stopt bij de grens in Roosendaal, maar dat klopt natuurlijk niet. In ons boek reconstrueren we onder meer de transfer van een jongen die jaren geleden bij Ajax speelde. Toen de belastingdienst erachter kwam dat er tonnen geld waren verdwenen, leidde dat tot een aantal arrestaties. Net zoals nu in België.»

TOM KNIPPING «En bij FC Twente had de investeringsmaatschappij Doyen het voor het zeggen, wat gepaard ging met allerlei financiële constructies in Cyprus. Allemaal zeer vergelijkbaar met wat bij jullie aan de hand is, maar bij ons is het ondenkbaar dat het gerecht zoveel mankracht vrijmaakt en telefoons gaat afluisteren. Dat Twente-verhaal is door de Nederlandse fiscale opsporingsdienst achter de schermen geregeld. In België nemen jullie het heel serieus.»

HUMO Wat valt jullie op aan het Belgische ‘Schone handen’-onderzoek?

Van Duren «De verwevenheid tussen journalisten en makelaars. Nu, je kúnt niet zonder elkaar: een goede relatie met een makelaar betekent interviews met grote namen. Vergelijk het met de wielrennerij: in je eentje over doping schrijven, daar werd je niet gelukkig van. Ook voor je carrière was het niet goed. Dus ben je sneller geneigd om het spel mee te spelen, want niemand vraagt je ooit hóé je dat interview met Maradona of Messi geregeld hebt. Integendeel, iedereen vindt je de allerbeste.»

'Marc Coucke pakt handig publiciteit, maar van alle beloftes die hij nu maakt, zal nooit iets in huis komen.'

HUMO Wat vormde de aanleiding voor jullie boek?

Knipping «Een interview met FIFA-baas Gianni Infantino. Hij had het daarin bijna uitsluitend over makelaars, door hem onomwonden ‘de grootste kopzorg van de wereldvoetbalbond’ genoemd. Jaarlijks zijn er voor ongeveer 6 miljard euro aan spelertransfers. Daarvan zag hij maar 4 à 5 miljard terugvloeien naar de voetbalpiramide. Terwijl je toch zou denken dat een club die een speler verkoopt, die volledige som ook op haar rekening krijgt. Niet dus, 1 à 2 miljard verdwijnt zomaar.