Humo sprak met de blazers van de Last Post over de stilte na de Grote Oorlog

'Mô vent! In de winter vroor die clairon aan onze lippen!' Op 11 november 2011 zal het de 28.665ste keer zijn dat in leper de Last Post wordt geblazen ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. In eigen land is die ceremonie redelijk bekend, maar in Engelstalige landen zijn The Last Post en Ypres begrippen die even groot zijn als Big Ben en Westminster. Over een heel jaar gezien schat men dat de Last Post meer dan tweehonderdduizend bezoekers trekt. Dat is meer dan vijfhonderd per avond. En dat is ook wat je tegen acht uur aan de Menenpoort kan zien: bijna altijd is er een kleine overrompeling. Maar er zijn ook de jaren vijftig, zestig en zeventig geweest, toen er geen kat kwam kijken. Over die stille jaren ging Humo praten met de oudste klaroenblazers en hun familie.