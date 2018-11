De blazers van de Last Post: Ieper, de Ground Zero van '14-'18

(Verschenen in Humo 3714 van 8 november 2011)

'Zoals Antwerpen de haven is, zo is Ieper de oorlog en de dood'

En zo word ik door leper aangetrokken, 'daar waar een verpletterende en vier jaren durende moordlawine plaatsvond'. Het woord 'moordlawine' kwam ik nooit eerder tegen, maar ik vind die treffende bewoording in De Ypersche Bode van 1928. En een man die vaak in oud lepers drukwerk zit te lezen is heemkundige Staf Verheye. Het vroegere gemeenteraadslid van de Belgische Socialistische Partij heeft al diverse publicaties op z'n naam staan, en als je hem druk in zijn paperassen ziet zoeken, geef je hem goed zeventig, maar hij is eenennegentig! Aan hem kan ik dus vragen hoe het was om op te groeien in een stad met zo'n rauwe oorlogsherinnering aan het uiteinde van de straat. En ook, Staf heeft de Last Post al in de jaren dertig horen blazen.