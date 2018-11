Ook bij ons is een politieserie in Scandinavische stijl mogelijk, zo bewijst het razend spannende ‘13 geboden’. Al had de VTM-reeks een tikje minder tegen de voorbeelden uit het Hoge Noorden kunnen aanleunen. En ook wat minder langdradig mogen zijn. En met hier en daar een clicheetje minder. Maar voor de rest niks dan lof! Met de heel, héél langverwachte ontknoping in zicht ­blikken we terug op enkele hoogtepunten.