Reconstructie: hoe topscheidsrechter Bart Vertenten in de klauwen van een malafide makelaar belandde

'Het is de voetbalbond die de scheidsrechters in de handen van makelaars drijft'

Woensdag 3 oktober 2018, half twaalf ’s avonds. Bart Vertenten (30) drinkt met zijn assistenten nog een glas in de bar van de Holiday Inn in Eindhoven. Een paar uur eerder heeft hij de Europese jeugdmatch PSV – Inter Milaan gefloten. In de lobby duikt een bekend gezicht op: de Servische topscheidsrechter Milorad Mazic. De man heeft net PSV – Inter bij de grote jongens gefloten en slaat een praatje met zijn Belgische collega. Het gesprek gaat al snel over een gemeenschappelijke kennis: Dejan Veljkovic. Vertenten is niet verbaasd. ‘De Jean’, zoals Vertenten Veljkovic noemt, pocht al lang over zijn band met Mazic. Op het einde van het gesprek slaat Mazic, die vorig jaar de Champions League-finale floot tussen Real Madrid en Liverpool, Vertenten op de schouder. ‘Doe mijn goede vriend Dejan de groeten.’ Vertenten knikt. Hij beseft nog niet wat hem te wachten staat.

Op 10 oktober worden Bart Vertenten en collega-scheidsrechter Sébastien Delferière gearresteerd. Uit telefoontaps blijkt dat ze veelvuldig contact hadden met makelaar Dejan Veljkovic. Die wordt beticht van witwassen en matchfixing. Het land staat op zijn kop. Waarom zoeken de twee beste scheidsrechters van ons land het gezelschap van een malafide voetbalmakelaar op?

INSIDER 1 «Vertenten en Delferière dachten dat Veljkovic hun carrière kon vooruithelpen. Zijn vader was scheids geweest. Vertenten belde vaak met Dejan na een match. Hij was zijn klankbord. Maar het meeste indruk maakte hij met zijn relaties. Veljkovic kende iedereen in het wereldje. Zo heeft hij hen ingepalmd.»