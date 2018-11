'Misschien jaag ik nu collega's op stang, maar mensen kijken naar 'Sportweekend' voor de sport, niet voor de presentator'

Ook Wouter Vandenhaute schuwt doorgaans de publiciteit, maar schuift deze week toch aan bij Erik Van Looy in ‘De slimste mens ter wereld’. Benieuwd of hij het langer volhoudt dan zijn echtgenote.

HUMO Jij zong het in 2007 maar twee afleveringen uit.

Catherine Van Eylen «Maar ik speelde wel Marc Coucke naar huis! (lacht) Een vraag over soep werd hem fataal, hij noemde soepen op waar ik nog nooit van gehoord had. Jaren later zat ik tijdens een diner naast hem en vroeg ik hem bij het opdienen: ‘Is dát de soep?’ Geweldig mee gelachen.»

HUMO Zal Wouter het langer volhouden?

Van Eylen «Die kans is groot (lacht). Wouter is een competitiebeest. Iedereen lijkt dat ook te weten, want van overal stuurden mensen hem foto’s en lijstjes door en werd hij bestookt met vragen en weetjes. Of hij er iets mee gedaan heeft, weet ik niet. Ik hoop wel dat hij zijn kennis van de Vlaamse showbizz wat heeft bijgespijkerd, want ik zou het pijnlijk vinden mocht hij daar iemand niet van kennen. Of hij die goede raad ter harte heeft genomen, weet ik niet. Ik ben even benieuwd als jij.»

HUMO Lachen jullie veel samen?

Van Eylen «Ja, en ook mét mekaar. Dat kunnen we zelfs héél goed.»

HUMO Toen Marc Coucke Anderlecht voor zijn neus wegkaapte, stak Wouter in ‘De ideale wereld’ een bord omhoog met daarop de tekst ‘Coucke is kaka’.

Van Eylen (lacht) «Hoeveel kerstkaartjes we toen gekregen hebben van mensen die hun kinderen met precies zo’n bord voor de kerstboom hadden gezet: dat wil je niet weten.

»Weet je, Wouter kan als geen ander een knop omdraaien. Anderlecht was hem niet gegund? Oké, dan niet.

’s Anderendaags keek hij weer vooruit en was hij al met iets anders bezig. Hij schakelt razendsnel.»

HUMO Ben je blij dat zijn bod het niet gehaald heeft?