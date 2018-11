Dichtbij een doorbraak in Hollywood: regisseur Felix van Groeningen, monteur Nico Leunen en cameraman Ruben Impens over 'Beautiful Boy'

'In al mijn films onderzoek ik eigenlijk hetzelfde: hoe families werken, en hoe mensen zich verliezen in drank en drugs'

Al bijna vijftien jaar vormen ze het opvallendste trio van de Vlaamse film. Regisseur Felix van Groeningen (41), cameraman Ruben Impens (47), die als director of photography Felix’ ideeën in beelden vertaalt, en monteur Nico Leunen (44), die alle opnames achteraf tot een geheel smeedt. Ze werkten voor het eerst samen voor Van Groeningens debuut ‘Steve + Sky’ uit 2004, oogstten vijf jaar later lof op het filmfestival van Cannes voor ‘De helaasheid der dingen’ en braken in 2012 door in de VS toen ‘The Broken Circle Breakdown’ voor een Oscar werd genomineerd. Met ‘Beautiful Boy’ maken ze nu ook samen hun debuut in Hollywood, al ging dat niet zonder slag of stoot.

Nico Leunen «Het is Felix’ idee om ons hier samen te brengen. Hij maakt er allang een punt van ons driemanschap in de verf te willen zetten.

»Voor deze film heeft hij wel flink moeten onderhandelen voor het zover was. In eerste instantie zei de studio: ‘Het is óf Ruben óf Nico.’»

Felix Van Groeningen «Klopt. Ze zeiden tegen de producent: ‘Jullie brengen al een regisseur binnen met een eigen visie. Als die dan ook nog eens zijn eigen clubje meebrengt, hebben we helemaal geen inbreng meer.’ Eigenlijk wilden ze vooral Ruben niet.»

Ruben Impens «Juist. Ik herinner me dat gesprek. Een director of photography bereidt de film mee voor hè, en tegen de tijd dat de studio het gevoel heeft dat het niet marcheert, zit je zo diep mee in het proces dat ze je eigenlijk niet meer kunnen ontslaan.»

Leunen «Terwijl je een monteur kunt wegsturen wanneer je wilt. Daarom heb ik toen tegen Felix gezegd: ‘Pak Ruben maar en dan zien we wel.’ Maar Felix wou niet kiezen. ‘Ik ga ervoor vechten,’ zei hij.

»Het is heel uitzonderlijk hoor, dat het is gelukt. Ik ken niet één buitenlandse filmmaker die voor het eerst naar daar gaat en die én zijn director of photography én zijn monteur mag meenemen.»

HUMO Op tafel kloppen en je zin eisen ligt toch niet echt in jouw aard, Felix?