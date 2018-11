Rami Malek «Onlangs kreeg ik een berichtje van Brian May, de gitarist van de groep. Hij had in Londen een dubbeldekker gezien met de poster van de film op de zijkant. Die had hem doen terugdenken aan de beginjaren van Queen, toen hij en Freddie elke dag in zo’n bus naar hun managers reden om te klagen en te vragen waarom de groep nog niet doorgebroken was (lacht). ‘Voor mij is de cirkel nu rond,’ schreef hij. Wel, zulke berichtjes betekenen veel meer voor mij dan goede recensies of mooie prijzen. Ik mag Brian en Roger (Taylor, drummer van de groep, red.) nu mijn vrienden noemen, ik heb Freddies zus Kashmira ontmoet en ik mag bij haar langsgaan als ik in Londen ben. Wat zou ik nog meer kunnen wensen?»

– Je hebt je jarenlang ondergedompeld in zijn leven en met familie en vrienden gesproken. Wie of wat heeft je het meest geholpen om Freddie te doorgronden?

Malek «Al die lange gesprekken waren zeer leerrijk, maar ik heb uiteindelijk het meest gehad aan zijn songteksten. De regels die hij in zijn eentje op papier zette en dan zo luid mogelijk voor een publiek zong, daar heeft hij zijn hart en zijn ziel in gelegd. Ik beschouw zijn teksten als een soort dagboek. Ze zijn nu eens grappig, dan weer pijnlijk en soms onbegrijpelijk, maar door alles heen hoor je een complexe man die zijn hele leven lang naar liefde heeft gezocht.»