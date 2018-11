Ethiek in het dierenrijk: 'Mensen die niet kunnen zwemmen, mogen geen vis eten'

Daar worden onze lieve honingbijtjes beter van, zegt de vereniging. Maar is al dat verdelgen van onschuldige diertjes wel ethisch verantwoord?

Nathan Storemans (dierenethicus) «De echte vraag is: hebben die Aziatische hoornaars het récht om honingbijen op te vreten? Zo ja: laat ze dan maar doen, en laten we hopen dat het hun smaakt. Maar wat als het antwoord nee is? Moet je zo’n hoornaar dan straffen? Of hem een bijsturend traject laten volgen?»

HUMO Hebben niet alle dieren het recht om elkaar op te vreten?

Storemans «Tot op zekere hoogte. Mijn stelling is: vliegende dieren mogen elkaar opvreten. Een ekster mag dus een jong uit een mezennest halen en dat in twee happen opslokken. Een mus heeft eveneens het volste recht om een kalkoen naar binnen te spelen.»

HUMO Dus wij mogen geen kip eten, want wij kunnen niet vliegen?

Storemans «Ethiek evolueert. Iedereen kan tegenwoordig vliegen, je kunt zo’n ticket gewoon online boeken. Dus vooruit: smijt die kip maar op je bord. Maar kom dan niet klagen als je zelf door een zwerm gieren wordt opgevreten.»

HUMO Die hoornaars hebben dus het recht om onze bijen op te vreten?

Storemans «Ja. En wij mogen hetzelfde doen met die hoornaars. Als ethicus zeg ik: je mag hoornaars verdelgen, op voorwaarde dat je ze achteraf opeet. Ik denk dan bijvoorbeeld aan iets als garnaalkroketten, maar dan met hoornaars, hoewel ik nog nooit garnaalkroketten heb gegeten.»

HUMO Maar als je die redenering doortrekt...

Storemans «Dan mag iedereen iedereen verorberen, ik weet het. Op één uitzondering na: mensen die niet kunnen zwemmen, mogen geen vis eten. Dat slaat natuurlijk nergens op. Daarom heb ik de dierenethiek vaarwel gezegd, het is een ronduit idiote bezigheid.»

'Mensen die niet kunnen zwemmen, mogen geen vis eten'

HUMO Had dat dan eerder gezegd!

Storemans «Mijn excuses, maar aan het begin van ons gesprek wist ik nog niet dat ik dierenethiek een hoop onzin vond.»

HUMO Goed dan. Hoe staat iemand die géén dierenethicus is tegenover het verdelgen van een complete diersoort, in dit geval de Aziatische hoornaar?

Storemans «Daar moet ik eens over nadenken. Ik ben in elk geval blij dat ik eindelijk vis mag eten. Ik kan namelijk niet zwemmen, ik heb wel pogingen ondernomen om het te leren, maar het is nooit gelukt. Naar het schijnt is een gebakken zeetong heerlijk, ik ben benieuwd! En als voorgerecht zal ik me een garnaalkroketje laten serveren, want ook dat was mij op ethische gronden ontzegd.

»Verder kan die Aziatische hoornaar mij gestolen worden. In Lommel gaan ze nu de moeder van een nest everzwijntjes afknallen, omdat haar kleuters overlast veroorzaken in de tuinen. Toen ik nog ethicus was, zou ik mij daar druk over hebben gemaakt. Maar dadelijk ga ik lekker achter dat bord zeetong zitten, en ik zal tegen de serveerster zeggen: ‘Laat die everzwijnen het maar zelf oplossen! Misschien moeten die beesten leren vliegen, dan kunnen we ze inzetten om Aziatische hoornaarnesten leeg te slurpen.’ En als die serveerster een mooi jong ding is, had ik vroeger gedacht: ‘Wat een lekker ding! Die is om op te vreten! Maar oei, misschien kan ze wel zwemmen en mag ik niet!’ Dat probleem is nu eindelijk verdwenen. Ik ben een bevrijd mens!»