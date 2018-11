En de Oscar gaat naar... Glenn Close? 'We moeten opletten dat #MeToo niet verandert in een heksenjacht'

Snel, een dokter! In Hollywood is de koorts rond de Oscaruitreiking flink aan het stijgen.

In de categorie van de beste vrouwelijke hoofdrol is er volgens de bookmakers momenteel maar één actrice die Lady Gaga, de revelatie uit ‘A Star Is Born’, van een Academy Award kan houden: de 71-jarige Glenn Close. Wij zetten ons geld in op Close, want in het drama ‘The Wife’ komt de iconische Amerikaanse actrice uit ‘Dangerous Liaisons’ en ‘Fatal Attraction’ wel héél dicht bij de perfecte vertolking. ‘Ik speelde altijd sterke vrouwen omdat ik niet geloofde dat ik sexy kon zijn.’

Met een fabuleuze precisie geeft Close gestalte aan Joan, een huisvrouw die er vrede mee lijkt te hebben dat ze in de schaduw leeft van haar beroemde echtgenoot, de schrijver Joe Castleman (Jonathan Pryce). Maar wanneer Joe de Nobelprijs wint, komt hun huwelijk plots op losse schroeven te staan.

HUMO U staat bekend als een actrice die keer op keer een indrukwekkend niveau haalt. Nu ook weer in ‘The Wife’. Wat is uw geheim?

Glenn Close «Dat ik het niet weet (lacht). Ik zal wel wat talent hebben, maar het belangrijkste is misschien dat ik me uitermate grondig voorbereid. Wat in mijn geval betekent dat je mij diep in gedachten verzonken in mijn sofa ziet zitten met het script in mijn hand en een diepe frons in mijn voorhoofd (lacht). Voor ik aan een opname begin, wil ik precies begrijpen hoe mijn personage zich in elke scène voelt.

»Zeker voor ‘The Wife’ had ik die voorbereiding heel hard nodig: ik vond Joan een moeilijk te doorgronden vrouw. In haar huwelijk met Joe speelt ze al jarenlang de tweede viool. En dat terwijl zij minstens even getalenteerd is. Ik vond dat aanvankelijk onbegrijpelijk: waarom zou een vrouw die alles in zich heeft om een eigen carrière uit te bouwen, zichzelf totaal wegcijferen? Ik maakte me er een beetje zorgen over dat het publiek die relatie ongeloofwaardig zou vinden, en dat vooral de vrouwelijke toeschouwers zich zouden afvragen: ‘Maar waarom verlaat ze die kerel gewoon niet? Waarom blijft ze bij hem?’»

HUMO We krijgen de antwoorden op die vragen in een reeks flashbacks. En het leuke is dat de jongere Joan daarin wordt vertolkt door uw bloedeigen dochter, Annie Starke. Hoe is zij aan de rol geraakt? Heeft u een goed woordje voor haar gedaan?

Close «Onze regisseur Björn Runge had eigenlijk een andere actrice uitgekozen, maar die moest op het laatste nippertje afhaken. Björn belde me in paniek op: ‘Ik vind niemand die jouw jongere ik kan vertolken! Ik heb al tientallen actrices gezien, maar ofwel lijken ze niet op jou, ofwel klinken hun stemmen helemaal anders!’ Ik zei: ‘Wel, weet je, Björn, ik ken anders nog wel een actrice die op mij lijkt: mijn dochter.’ Op het moment dat ik die woorden uitsprak, voelde ik me een beetje een fleemster (lacht). Maar meer heb ik écht niet gedaan. Annie heeft vervolgens fantastisch auditie gedaan, dus eigenlijk heeft ze de rol zelf binnengehaald.»

HUMO Bent u tevreden over haar prestatie?

Close «Ja, ik vind haar een interessante actrice (lacht). Annie en ik delen uiteraard geen scènes, maar we hebben erg veel gepraat met elkaar, om onze vertolkingen op elkaar af te stemmen. We waren het er heel snel over eens dat Annie de jonge Joan zou neerzetten als een zelfverzekerde vrouw, die evenwel ook een zekere bedeesdheid uitademt. Zoals zoveel jonge vrouwen uit de jaren 50, gelooft Joan niet in de mogelijkheid van een eigen carrière. En daarnaast is ze, zeker in de eerste jaren van hun relatie, natuurlijk ongelooflijk verliefd op Joe. Zij vindt dat het haar plicht is om hém te laten slagen in het leven. En voor ze het beseft, zit haar eigen leven vast in een patroon van onderdanigheid.»

HUMO Kunnen we zeggen dat Joan behoort tot een verloren generatie van vrouwen?

Close «Absoluut. In essentie gaat ‘The Wife’ over het ontwaken van een vrouw die haar eigen talenten nooit heeft aangeboord. In de jaren 50 dienden vrouwen zichzelf vooral weg te cijferen voor hun man, en er bestonden nog geen feministische bewegingen die hun vertelden dat het ook anders kon. Ook mijn eigen moeder behoorde tot die generatie. Zij heeft haar hele leven lang mijn vader gesteund, en zichzelf naar het tweede plan verschoven. Maar in de laatste jaren van haar leven zei ze vaak: ‘Ik heb niet het gevoel dat ik in mijn leven iets heb bereikt.’ In mijn moeder ging een buitengewoon creatieve vrouw schuil, maar haar creativiteit is volledig verloren gegaan. En zoals mijn moeder waren er miljoenen vrouwen.»

'We moeten opletten dat #MeToo niet verandert in een heksenjacht: het mag niet het doel zijn om alle mannen te vernietigen'

HUMO Had u tijdens de opnamen in de gaten dat u bezig was aan een buitengewoon relevante film?

Close «‘The Wife’ is inderdaad de juiste film op het juiste moment, maar eigenlijk berust dat op toeval. Het scenario van Jane Anderson is al 14 jaar oud, maar geen enkele studio toonde interesse. Toen we er eindelijk aan begonnen, was het alsof alles tegelijk gebeurde: Harvey Weinstein, #MeToo, Time’s Up, de vraag naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de filmindustrie... En te midden van al die omwentelingen verschijnt ineens ‘The Wife’, over een vrouw die zich vragen begint te stellen over haar rol in het huwelijk en in de samenleving.»

HUMO Heeft u ooit moeten vechten tegen de mannelijke dominantie in de filmindustrie?

Close «Ik heb wel enkele nare ervaringen gehad met opdringerige mannen, maar eigenlijk mag ik niet klagen. Omdat ik al heel vroeg in mijn carrière de touwtjes in eigen handen heb genomen – zo produceer ik vaak mijn eigen films – ben ik nooit afhankelijk geweest van producenten of casting agents. Een actrice die wél afhankelijk is van die mannen, plaatst zichzelf in een erg kwetsbare positie.»

HUMO Wat is uw mening over #MeToo?

Close «Ik vind het prima dat iemand als Harvey moet boeten voor zijn daden. En ik vind het schitterend dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de filmindustrie.

»Weet je, nog niet zolang geleden werden er in Hollywood films gemaakt waarbij niet één vrouw deel uitmaakte van de crew. Zoiets is vandaag gelukkig niet langer mogelijk. We moeten alleen een beetje opletten dat #MeToo niet verandert in een heksenjacht. Uiteindelijk moet het de bedoeling zijn om het seksisme eruit te krijgen, en om te evolueren naar gelijkheid tussen man en vrouw. Het kan niet de bedoeling zijn om het mannendom te vernietigen (lacht).»

HUMO Precies 30 jaar geleden zette u in ‘Dangerous Liaisons’ één van de meest infame vrouwelijke booswichten neer uit de filmgeschiedenis: de manipulatieve Marquise de Merteuil. Maar wie vandaag naar ‘Dangerous Liaisons’ kijkt, ziet vooral een eenzame vrouw die opbokst tegen een mannenwereld.

Close «Zeer juist. Ik zag de Markiezin indertijd als een vrouw die mannen behandelt op dezelfde wrede manier waarop mannen, ook vandaag nog, omgaan met vrouwen. Ze geeft hen een koekje van eigen deeg, zo simpel is dat. Eigenlijk is de Markiezin een pure feministe, die weigert om haar leven te laten ruïneren door mannen.»

HUMO U speelt meestal sterke, onafhankelijke vrouwen. We hebben u zelden gezien in de rol van love interest.

Close «Tja: toen ik begon te acteren, was ik al een eind in de 30. Ik was al veel te oud voor zulke rollen (lacht). En laten we eerlijk zijn: ik ben nooit een klassieke schoonheid geweest.»

HUMO Reeds in uw allereerste film, ‘The World According To Garp’, speelde u een dame die opkomt voor zichzelf.

Close «Zeg maar: een rabiate feministe (lacht). Die rol was meteen een stevig visitekaartje: ‘Hier is Glenn Close! En ze vertolkt uitsluitend sterke vrouwen die zich niet door mannen laten binnendoen!’ (schatert) Vanaf dat moment vielen de sterke karakterrollen me in de schoot, maar eigenlijk kwam dat dus omdat men niet geloofde dat ik ook sexy kon zijn. Tot ‘Fatal Attraction’: daarin mocht ik eindelijk eens de verleidster spelen. En hoe!’ (lacht)



‘The Wife’ loopt in de zalen vanaf 13 november.