Interpol doet ze nog eens vol

Maar de gitaar spelende maffiapakken herrezen als bij wonder uit hun eigen as met hun nieuwe plaat ‘Marauder’, en willen straks ook in Vorst bewijzen dat ze er weer stáán. ‘Goeie rock is als een T-shirt en jeans: tijdloos.’

Tot in den treure werden ze indertijd afgeschilderd als de Amerikaanse tegenhangers van Arctic Monkeys, maar terwijl die laatsten uitgroeiden tot Werchter-headliners, miste Interpol, vrolijk zichzelf saboterend, de afrit naar de hoofdpodia. Er waren de relaties met topmodellen (Paul Banks was tot voor kort samen met Helena Christensen, bekend van de ‘Wicked Games’-clip van Chris Isaac), één stichtend lid dat boos wegliep (bassist Carlos Dengler, nooit meer weergekeerd) en er was de frontman die met z’n grote hiphopheld een niet helemaal geslaagde kruising tussen rock en hiphop maakte (‘Banks & Steelz’ van Banks en RZA): alle ingrediënten, kortom, voor een rock-’n-roll suicide. Maar Interpol brengt met hun zesde plaat ‘Marauder’ de sfeer van de hoogdagen terug. Ga dat vooral zelf ontdekken op 28 november, dan speelt de band in Vorst Nationaal.

HUMO Vorig jaar deden jullie nog een tournee om de 15de verjaardag van ‘Turn on the Bright Lights’ te vieren: vond je het niet gevaarlijk om op de nostalgiekar te springen?